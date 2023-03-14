Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, бывшему лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву и его преемнику Касыму-Жомарту Токаеву удалось сделать то, о чем говорил экс-президент Украины Леонид Кучма.

Читайте также Казахи поблагодарили ВСУ за уничтожение морпехов России, кроваво остановивших протесты в Астане

"Казахстан – это достаточно сильное государство, в котором Назарбаеву и его преемнику Токаеву удалось реализовать то, о чем у нас говорил Кучма. Эта "многовекторность" на самом деле удалась только Казахстану", – отметил он.

Казахстан все просчитал

Божко отметил, что у Казахстана достаточно ресурсов, чтобы не зависеть от России. Также у казахского руководства тесные связи с Китаем.

Токаев знает лично лидера Китая Си Цзиньпина с 80-х годов. Сам когда-то работал в советском посольстве КНР, учился в Институте Конфуция, изучал китайский язык. У них есть возможность говорить с Китаем без посредничества России,

– сказал он.

Глава Центра политических студий "Доктрина" подчеркнул, что Казахстан обеспокоен действиями России и после начала полномасштабного вторжения в Украину увеличил свой оборонный бюджет.

Также Казахстан волнуют вопросы политизации темы с российским меньшинством в стране и угрозы сепаратизма в Казахстане, который, возможно, поддерживает Россия.

"Казахстан не позволяет через себя обходить санкционные ограничения. Это означает, что они осознают: попасть, например, под санкции США – это большая опасность, чем потерять какую-то долю товарооборота с Россией", – убежден Божко.

Божко об отношениях России и Казахстана: смотрите видео

Внешняя политика Казахстана: важное