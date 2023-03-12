Об этом 24 Каналу рассказал общественный активист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, вероятнее всего, во время протестов в Казахстане в 2022 году российские диверсанты убили несколько сотен местных жителей.
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Шураев сообщил, что в казахском парламенте как минимум есть одна пророссийская партия - "Народная партия Казахстана". Это бывшая коммунистическая партия, которая перекрасилась и изменила свое название, но сохранила свой "красный кровавый цвет". Лидер этой партии Эрмухамет Эртысбаев – человек, на протяжении 30 лет являвшийся помощником Нурсултана Назарбаева.
Он заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, что кланяется в пояс русскому народу, благодарит Владимира Путина за то, что якобы войска ОДКБ, фактически российские войска, спасли их народ в январских событиях 2022 года.
– сообщил общественный активист.
"ВСУ отомстили за казахов"
Шураев подчеркнул, что во время январских событий было убито около 300 казахов и есть большая вероятность, что сделали это именно русские войска, зашедшие на территорию Казахстана.
Активист рассказал, что российские морские десантники, на чьих руках была кровь казахов, оказались через полтора месяца под Киевом и фактически полностью уничтожены украинской армией.
Пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить ВСУ, поблагодарить украинцев, отомстивших за казахов, уничтоживших этих людоедов и убийц,
– подчеркнул Шураев.
Шураев о российских влияниях в Казахстане: смотреть видео
Внешняя политика Казахстана: последнее
- По словам Шураева, Казахстан не захочет оказаться под нависшими сейчас над Россией санкциями. Следовательно, действия властей государства направлены на определенную дистанциацию от страны-агрессорки.
- Впрочем, несмотря на поддержку Украины, властям Казахстана приходится маневрировать между Россией, потому что с ней остались экономические связи. К примеру, нефтяные пути Казахстана прокачиваются через порт в Новороссийске. Если страна их потеряет – это будет экономическая катастроф а, отметил Шураев.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что Токаев находится в ситуации, когда ему невозможно демонстративно оборвать связи с Кремлем. Он отметил, что Казахстан имеет большую сухопутную границу с Россией, которую вообще не охраняют. Устроить себе проблемы Токаев не хочет. Однако все дальше он будет отходить от Путина.