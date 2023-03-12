Про це 24 Каналу розповів громадський активіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, найімовірніше, під час протестів в Казахстані 2022 році російські диверсанти вбили кілька сотень місцевих мешканців.
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Шураєв повідомив, що в казахському парламенті, як мінімум, є одна проросійська партія – "Народна партія Казахстана". Це колишня комуністична партія, що перефарбувалась і змінила свою назву, але зберегла свій "червоний кровавий колір". Лідер цієї партії Ермухамет Ертисбаєв – людина, що протягом 30 років була помічником Нурсултана Назарбаєва.
Він заявив в інтерв'ю пропагандисту Владіміру Соловйову, що кланяється в пояс російському народу, дякує Владіміру Путіну за те, що нібито війська ОДКБ, фактично російські війська, врятували їхній народ в січневих подіях 2022 року,
– повідомив громадський активіст.
"ЗСУ помстились за казахів"
Шураєв наголосив, що під час січневих подій було вбито близько 300 казахів і є велика імовірність, що зробили це саме російські війська, що зайшли на територію Казахстану.
Активіст розповів, що російські морські десантники, на чиїх руках була кров казахів, опинилися через півтора місяця під Києвом і були фактично повністю знищені українською армією.
Користуючись можливістю, я хотів би подякувати ЗСУ, подякувати українцям, які помстилися за казахів, які знищили цих людожерів та вбивць,
– наголосив Шураєв.
Шураєв про російські впливи в Казахстані: дивитись відео
Зовнішня політика Казахстану: останнє
- За словами Шураєва, Казахстан не захоче опинитися під санкціями, що нависли зараз над Росією. Відтак дії влади держави спрямовані на певну дистанціацію від країни-агресорки.
- Утім, попри підтримку України, владі Казахстану доводиться маневрувати між Росією, бо з нею залишилися економічні зв’язки. Наприклад, нафтові шляхи Казахстану прокачуються через порт в Новоросійську. Якщо країна їх втратить – це буде економічна катастрофа, відзначив Шураєв.
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що Токаєв перебуває в ситуації, коли йому неможливо демонстративно обірвати зв'язки з Кремлем. Він зауважив, що Казахстан має великий сухопутний кордон з Росією, який взагалі не охороняють. Влаштувати собі проблеми Токаєв не хоче. Проте все далі він відходитиме від Путіна.