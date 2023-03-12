Про це 24 Каналу розповів громадський активіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, найімовірніше, під час протестів в Казахстані 2022 році російські диверсанти вбили кілька сотень місцевих мешканців.

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Шураєв повідомив, що в казахському парламенті, як мінімум, є одна проросійська партія – "Народна партія Казахстана". Це колишня комуністична партія, що перефарбувалась і змінила свою назву, але зберегла свій "червоний кровавий колір". Лідер цієї партії Ермухамет Ертисбаєв – людина, що протягом 30 років була помічником Нурсултана Назарбаєва.

Він заявив в інтерв'ю пропагандисту Владіміру Соловйову, що кланяється в пояс російському народу, дякує Владіміру Путіну за те, що нібито війська ОДКБ, фактично російські війська, врятували їхній народ в січневих подіях 2022 року,

– повідомив громадський активіст.

"ЗСУ помстились за казахів"

Шураєв наголосив, що під час січневих подій було вбито близько 300 казахів і є велика імовірність, що зробили це саме російські війська, що зайшли на територію Казахстану.

Важливо! 2 січня 2022 року в Казахстані розпочалися протести через різке підвищення цін на пальне. Причину уряд пояснив підвищенням попиту. Під час протестів в сутичках з силовиками загинули понад 225 осіб, та понад 5 тисяч затримано.

Активіст розповів, що російські морські десантники, на чиїх руках була кров казахів, опинилися через півтора місяця під Києвом і були фактично повністю знищені українською армією.

Користуючись можливістю, я хотів би подякувати ЗСУ, подякувати українцям, які помстилися за казахів, які знищили цих людожерів та вбивць,

– наголосив Шураєв.

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