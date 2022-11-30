Про це для 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Токаєв розуміє непередбачуваність Путіна.

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"Казахстан має великий сухопутний кордон з Росією, який взагалі не охороняють. Влаштувати собі проблеми Токаєв не хоче. Проте Токаєв все далі відходитиме від Путіна", – вважає Яковенко.

З ким має зв'язки Казахстан

За словами журналіста, Токаєв володіє величезним потенціалом багатовекторності. Це не лише ресурси країни.

Казахстан має дуже сильні зв'язки з Китаєм. За інвестиціями Китай значно перевищує Росію, – сказав Яковенко.

Крім цього, як зазначив журналіст, Казахстан має величезні зв'язки із Заходом, бо найкращі шматки казахської економіки належать європейським акціонерним компаніям. Яковенко розповів, також є політичний та культурний вплив Туреччини.

"Також мовиться про особисту багатовекторність Токаєва, який був високопоставленим міжнародним дипломатом, членом різних структур. Це кадровий дипломат, який має дуже високий потенціал інтегрованості", – додав Яковенко.

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