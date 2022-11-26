Політик вже вдруге очолив країну. Цього разу він вступив на посаду на семирічний термін – відповідно до змін Конституції, внесених до виборів, пише 24 канал.
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Що наобіцяв Токаєв
У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що слід повернути всі незаконно виведені з країни капітали.
Президент пообіцяв підтримати села та доручити уряду розробити відповідну концепцію. Він додав, що його команда має зробити велику роботу з "трансформації суспільства і перетворення Казахстану на розвинену країну з справді демократичними інститутами".
Варто зазначити, що згідно з поправками, одну й ту саму людину не може бути обрано президентом двічі, проте поточний строк Токаєва із прийняттям змін обнулили.
Ба більше, новообраний президент країни заявив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.
У Казахстані проходять масові протести
За інформацією місцевих телеграм-каналів, в Казахстані почалися вуличні протести на тлі інавгурації новообраного президента Токаєва. Крім того, повідомляють, що в Астані відключили зв'язок та інтернет. Почалися затримання мітингувальників.
В Казахстані проходять масові протести: дивіться відео
Як зазначають, учасники акції протесту зібралися у районі торгового центру "Keruen City". Організатором мітингу проти президентства Токаєва, ймовірно, став голова фонду TDFA Марат Абієв.
Цього бізнесмена називають наближеним до родича першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва – Кайрата Сатибалди, якого нещодавно відправили за ґрати на 6 років через розтрату в особливо великому розмірі.
Як виправдовується влада
Причиною відключення інтернету у столиці назвали аварію. Як зазначають, збої на телекомунікаційному устаткуванні виникли "через аварію на обладнанні електропостачання на інтернет-шлюзах у місті Астана".
В Державній технічній службі додали, що зараз все працює в штатному режимі.
Президентські вибори у Казахстані: що відомо
- 20 листопада у Казахстані відбулися позачергові вибори президента. Чинний президент Токаєв залишився у кріслі глави держави на наступні 7 років.
- За офіційними даними, у позачергових президентських виборах у Казахстані взяли участь близько 8 мільйонів людей. Середня явка по країні під час голосування становила понад 70 відсотків.
- Волевиявленню передувала вереснева пропозиція Токаєва провести позачергові президентські вибори. Окрім того, він оголосив амністію учасникам січневих протестів.
- 26 листопада у Казахстані відбулася інавгурація Касима-Жомарта Токаєва. Політик вдруге очолив країну. Більше балотуватися на виборах глави держави він не зможе.
- Що стосується самих протестів, то вони розпочались ще 2 січня в Казахстані через зростання цін на пальне. Дійшло навіть до заворушень та збройних зіткнення з силовиками.
- За офіційними даними, внаслідок протестів у державі загинуло 225 осіб, більшість із них – цивільні. Водночас силовики затримали аж 13,5 тисяч громадян.
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