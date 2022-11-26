Політик вже вдруге очолив країну. Цього разу він вступив на посаду на семирічний термін – відповідно до змін Конституції, внесених до виборів, пише 24 канал.

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Що наобіцяв Токаєв

У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що слід повернути всі незаконно виведені з країни капітали.

Президент пообіцяв підтримати села та доручити уряду розробити відповідну концепцію. Він додав, що його команда має зробити велику роботу з "трансформації суспільства і перетворення Казахстану на розвинену країну з справді демократичними інститутами".

Варто зазначити, що згідно з поправками, одну й ту саму людину не може бути обрано президентом двічі, проте поточний строк Токаєва із прийняттям змін обнулили.

Ба більше, новообраний президент країни заявив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.

У Казахстані проходять масові протести

За інформацією місцевих телеграм-каналів, в Казахстані почалися вуличні протести на тлі інавгурації новообраного президента Токаєва. Крім того, повідомляють, що в Астані відключили зв'язок та інтернет. Почалися затримання мітингувальників.

В Казахстані проходять масові протести: дивіться відео

Як зазначають, учасники акції протесту зібралися у районі торгового центру "Keruen City". Організатором мітингу проти президентства Токаєва, ймовірно, став голова фонду TDFA Марат Абієв.

Цього бізнесмена називають наближеним до родича першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва – Кайрата Сатибалди, якого нещодавно відправили за ґрати на 6 років через розтрату в особливо великому розмірі.

Як виправдовується влада

Причиною відключення інтернету у столиці назвали аварію. Як зазначають, збої на телекомунікаційному устаткуванні виникли "через аварію на обладнанні електропостачання на інтернет-шлюзах у місті Астана".

В Державній технічній службі додали, що зараз все працює в штатному режимі.

Президентські вибори у Казахстані: що відомо

20 листопада у Казахстані відбулися позачергові вибори президента. Чинний президент Токаєв залишився у кріслі глави держави на наступні 7 років.

За офіційними даними, у позачергових президентських виборах у Казахстані взяли участь близько 8 мільйонів людей. Середня явка по країні під час голосування становила понад 70 відсотків.

Волевиявленню передувала вереснева пропозиція Токаєва провести позачергові президентські вибори. Окрім того, він оголосив амністію учасникам січневих протестів.

26 листопада у Казахстані відбулася інавгурація Касима-Жомарта Токаєва. Політик вдруге очолив країну. Більше балотуватися на виборах глави держави він не зможе.

Що стосується самих протестів, то вони розпочались ще 2 січня в Казахстані через зростання цін на пальне. Дійшло навіть до заворушень та збройних зіткнення з силовиками.

За офіційними даними, внаслідок протестів у державі загинуло 225 осіб, більшість із них – цивільні. Водночас силовики затримали аж 13,5 тисяч громадян.

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