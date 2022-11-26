Политик уже во второй раз возглавил страну. В этот раз он вступил в должность на семилетний срок – в соответствии с изменениями Конституции, внесенными в выборы, пишет 24 канал.

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Что наобещал Токаев

В своем выступлении Токаев поблагодарил казахстанцов, отдавших за него голоса, а также заявил, что следует вернуть все незаконно выведенные из страны капиталы.

Президент пообещал поддержать села и поручить правительству разработать соответствующую концепцию. Он добавил, что его команда должна проделать большую работу по "трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с действительно демократическими институтами".

Следует отметить, что согласно поправкам, один и тот же человек не может быть избран президентом дважды, однако текущий срок Токаева с принятием изменений обнулили.

Более того, новоизбранный президент страны заявил, что Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, будет развивать отношения с государствами на постсоветском пространстве, США и Европейским Союзом, Китаем.

В Казахстане проходят массовые протесты

По информации местных телеграмм-каналов, в Казахстане начались уличные протесты на фоне инаугурации новоизбранного президента Токаева. Кроме того, сообщают, что в Астане отключили связь и Интернет. Начались задержания митингующих.

В Казахстане проходят массовые протесты: смотрите видео

Как отмечают, участники акции протеста собрались в районе торгового центра "Keruen City". Организатором митинга против президентства Токаева, вероятно, стал глава фонда TDFA Марат Абиев.

Этого бизнесмена называют приближенным к родственнику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатибалды, которого недавно отправили за решетку на 6 лет из-за растраты в особо крупном размере.

Как оправдывается власть

Причиной отключения Интернета в столице назвали аварию. Как отмечают, сбои на телекоммуникационном оборудовании возникли "из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астана".

В Государственной технической службе добавили, что сейчас все работает в штатном режиме.

Президентские выборы в Казахстане: что известно

20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Действующий президент Токаев остался в кресле главы государства на следующие 7 лет.

По официальным данным, во внеочередных президентских выборах в Казахстане приняло участие около 8 миллионов человек. Средняя явка по стране при голосовании составила более 70 процентов.

Волеизъявлению предшествовало сентябрьское предложение Токаева провести внеочередные президентские выборы. Кроме того, он объявил амнистию участникам январских протестов.

26 ноября в Казахстане состоялась инаугурация Касима-Жомарта Токаева. Политик во второй раз возглавил страну. Больше баллотироваться на выборах главы государства он не сможет.

Что касается самих протестов, то они начались еще 2 января в Казахстане из-за роста цен на топливо. Дошло даже до беспорядков и вооруженных столкновений с силовиками.

По официальным данным, в результате протестов в государстве погибли 225 человек, большинство из них – гражданские. В то же время силовики задержали 13,5 тысячи граждан.

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