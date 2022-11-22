По данным местных наблюдателей, не захотели участвовать в голосовании более 80 процентов граждан Казахстана. Об этом 24 каналу рассказал лидер казахстанской политической партии "Опора народа" Нуржан Альтаев.

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Народ "не пошел" на выборы

Эксперт отметил, что никаких неожиданностей на выборах в Казахстане не произошло – "победил" Токаев.

По сути, тот цирк, которого мы ожидали – он прошел. Была большая постановка, как и предполагалось раньше. "Нарисовали" все, что им было нужно, и явка на этих выборах была рекордно низкой – даже не было 20 процентов,

– объяснил обозреватель.

По его словам, официальная статистика говорит о том, что более 60 процентов казахстанцев пришли на выборы. В то же время, оппозиция имела в больших городах своих наблюдателей и протоколы, которые подписывали представители власти. Это доказывало тот факт, что явка составляет менее 20 процентов в стране.

"Также они "нарисовали" 81 процент голосов за Токаева, но неявка около 80 процентов казахстанцев показывает истинное отношение народа к этим выборам, поскольку он считает их нелегитимными", – добавил политик.

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По его мнению, выборы были нелегитимными и потому, что они должны были состояться в 2024 году, но Токаев "без всяких оснований" провел их в то время, "когда ему удобно".

"Народ понимает, что по сути происходит узурпация власти Токаевым. Нет никаких выборов, поскольку они не допустили к ним ни одного независимого кандидата. Там были представители "коллективного Токаева", которые не дожидаясь результатов, поздравили его с победой и по сути просто играли роль "манекенов". Так что народ не пошел на эти выборы", – подчеркнул Альтаев.

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Что будет делать Токаев

Оппозиционер отметил, что все последние действия Токаева свидетельствуют о том, что он будет продолжать строительство системы власти, которую до него строил экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Токаеву система очень удобна: нет оппозиции, он один все вершит, сам все решает и никто ему противоречить не может. Он считает себя "великим сыном неба". На самом деле эта система ему нравится, он уже почувствовал вкус и ничего менять не собирается. Никакие политические партии, скорее всего, не будут регистрироваться и в парламент их не будут впускать,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодня маловероятно, что Токаев будет у власти в стране еще 7 лет.

"Это слишком длинный срок для Токаева. Все потому, что ему уже 70 лет, а состояние здоровья у него не очень хорошее. Также экономическая ситуация в Казахстане очень сложная – цены растут, доходы падают, а протестные настроения народа усиливаются. Я предполагаю, что следующие выборы в Казахстане могут состояться уже через 2-3 года", – заверил обозреватель.

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Казахстан на международной арене

Эксперт рассказал, что Токаева с победой не поздравили лидеры цивилизованных стран мира, что вносит свои коррективы в положение Казахстана.

В ОБСЕ выступили с критикой президентских выборов из-за того, что они прошли безальтернативно и без какой-либо свободы и демократии. Плюс ко всему, там резко раскритиковали подсчет голосов. Также это заявление подтвердил ЕС. Народ Казахстана очень рад, что не остался наедине с диктатурой,

– рассказал Альтаев.

По его мнению, подобными заявлениями в мире показали реальное положение дел в стране.

"Понятно, что сейчас Токаев пытается заигрывать с Западом, что он типа "демократ", но все-таки голос ЕС и ОБСЕ раздался и там дали четкую оценку выборам. Соответствующие выводы могут заставить Токаева пойти на какие-то демократические реформы в то время, как его окружение затягивает страну в сторону диктатуры и к 30-летней системе, управлявшей страной", – отметил оппозиционер.

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Он отметил, что во время выборов заметили команду политтехнологов из России, работавших и работающих с Путиным. Потому выборы, по мнению оппозиционера, проходили "как под копирку с Россией".

"Надежда на то, что Токаев предпримет какие-то действия по отходу от России – они не оправдываются. То есть я думаю, что там ориентир на Россию и он с ними тесно взаимодействует. По сути, эти выборы и прошли под давлением России", – резюмировал Альтаев.

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