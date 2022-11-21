Токаев прокомментировал свою победу. Он заявил об открытии новой политической эпохи в стране и предстоящем реформировании всех основных институтов власти.

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По его словам экономику Казахстана ждут "кардинальные изменения" с целью повышения благосостояния граждан.

Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!

– сказал он.

Также Токаев высказался о самой избирательной компании. Он отметил, что она "прошла справедливо и открыто", и всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию... Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", – добавил политик.

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Выборы в Казахстане: главное

В воскресенье 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Средняя явка по стране составила более 70%. Лидером по явке на президентских выборах стала Абайская область.

Действующий президент получил 85,52% голосов избирателей. Другие кандидаты в большинстве своем не набрали даже 3% голосов, в то же время на 2 месте, по результатам экзитпола, выбор "против всех".

Президентское кресло снова займет Касим-Жомарт Токаев и будет руководить страной следующие 7 лет. Однако на выборах в 2029 году у него не будет права выступать свою кандидатуру на пост главы государства.

На предыдущих выборах в 2019 году Токаев набрал более 70% голосов избирателей, притом что явка была выше, чем в этом году – тогда отдать свой голос пришли 77% граждан.

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