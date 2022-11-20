Средняя явка по стране составила более 70%. Лидером по явке на президентских выборах стала Абайская область.
Напомним В Казахстане – внеочередные президентские выборы: какие конкуренты у Токаева
Первые результаты экзитпола
В первые минуты после закрытия избирательных участков появились результаты экзитпола от "Открытого общества", согласно которым победу с колоссальным отрывом одерживает действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Другие кандидаты в большинстве своем не набрали даже 3% голосов, в то же время на 2 месте по результатам экзитпола выбор "против всех"
- Токаев – 82,45%
- против всех – 5,2%
- Дайрабаев – 3,33%
- Абден – 2,54%
- Кажикен – 2,23%
- Ауэсбаев – 2,17%
- Турсинбекова – 2,08%