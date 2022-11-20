Отметим, что внеочередные президентские выборы проводятся согласно указу Касима-Жомарта Токаева, который он подписал 21 сентября. Тогда гражданам Казахстана президент отметил, что эта гонка – возможность кардинально перезагрузить политическую систему страны.
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Кто конкурирует за пост президента
Казахов ожидает выбор среди шести кандидатов. Речь идет о действующем президенте страны Касиме-Жомарте Токаеве. Его выдвинула народная коалиция общественно-политических сил. Также за кресло сразятся:
- Нурлан Ауэсбаев – представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОЗГП);
- Мейрам Кажикен – представитель республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";
- Жигули Дайрабаев – представитель народно-демократической патриотической партии "Ауил";
- Каракат Абден – представитель альянса социальных работников;
- Салтанат Турсинбекова – представительница общественного объединения "Казак аналары – дестурге жол" (Казахские матери – путь к обычаям).
Известно, что на территории Казахстана в этот день работает более 10,1 тысяч избирательных участков. Большинство открыли свои двери в 07:00 по времени Астаны, а вот 86 участков в столице, Алматы и Шимкенте ожидали избирателей раньше. Они начали свою работу в 06:00. Еще пять избирательных участков открылись часом позже, ведь они – в другом часовом поясе.
Отдать свой голос граждане Казахстана смогут до 20:00 по местному времени. После этого избирательные участки закроются и начнется подсчет, отданный за одного из шести кандидатов в президенты страны.
На какой срок изберут президента
Выборы и назначение президента в этом году проходят с определенными изменениями. В Конституцию внесли несколько правок, предусматривающих, что:
- избрать президента могут совершеннолетние граждане;
- сам избирательный процесс происходит на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права и проводится тайно;
- избранного президента назначают на должность на 7 лет;
- победитель имеет возможность выбираться только один раз.
Заметим, что процентно-количественный минимум участия избирателей законодательством не предусмотрен. Это означает, сколько бы людей ни пришли, чтобы отдать свои голоса, выборы будут считаться состоявшимися. Но заметим, что в 2019 году явка избирателей была высока – 77,4%.
Президента могут определить в первом туре. Для этого кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если этого не произошло, то назначается повторное голосование. В нем уже принимают участие два кандидата, которым удалось набрать наибольшее количество голосов.
К слову, Казахстан – одна из тех стран, куда больше всего сбежало россиян во время частичной мобилизации. На нее, Турцию, Грузию, Финляндию и временно оккупированную Россией часть Грузии Абхазию пришлось 70% беглецов из страны-агрессорки.
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