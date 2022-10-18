Зачем Токаеву внеочередные выборы в Казахстане

За последние 30 лет в Казахстане ни разу не выбирали президента согласно срокам, указанным в конституции – выборы всегда были внеочередными, и Токаев решил продолжить эту "традицию". Об этом 24 каналу рассказал лидер казахстанской политической партии "Опора народа" Нуржан Альтаев.

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Он объяснил, что очередные президентские выборы должны состояться в 2024 году. Однако сейчас у Токаева очень низкий рейтинг, который становится хуже с каждым днем. Дело в том, что в Казахстане пока достаточно сложная экономическая ситуация – цены на все растут, инфляция скачет, а доходы казахстанцев падают. Власть же никак не может отреагировать и противопоставить что-либо этим проблемам. Поэтому авторитет Токаева внутри Казахстана падает.

По словам Альтаева, нынешний президент понимает, что в 2024 году за него уже никто не проголосует, поэтому он решил провести выборы сейчас. Если в мировой практике и согласно законодательству, внеочередные выборы обычно проводятся только тогда, когда президент умирает или есть серьезный внутриполитический кризис, то власти Казахстана считают иначе.

"У нас ничего этого нет, президент жив-здоров, народных восстаний нет, импичмент ему не объявляли, добровольно он со своего поста уходить не собирается, и здесь вдруг ни с того ни с сего объявляют выборы", – подчеркнул казахстанский политик.

Он считает, что это делается для того, чтобы оппозиция не смогла подготовиться и ничего не успела сделать. Тем более что перед внеочередными выборами Токаев внес изменения в конституцию – продлил срок президентской каденции до 7 лет.

Кто участвует в избирательной гонке

Мы видим, что у власти полная истерика. Я попытался как лидер оппозиции выдвинуться на этих выборах в президенты Казахстана, но меня начали срубать уже на подступах. Они организовали какие-то судебные процессы против меня, и все идет к тому, что не сегодня-завтра меня снимут с президентской гонки,

– поделился Альтаев.

Зато "оппонентами" Токаева в списке кандидатов много людей, которых никто не знает, к тому же старшего возраста. По словам политика, их называют "парадом пенсионеров".

"Я был самым молодым кандидатом в президенты на этих выборах, но они меня с этой гонки забирают. Абсолютно незаконно, жестко нарушают все нормы конституции и законов Казахстана, пытаются сделать все, чтобы Токаев прошел", – подчеркнул он.

Альтаев добавил, что изменения в военную доктрину Казахстана, которые на днях принял президент, указывают на то, что власть очень боится внутренних протестов, революции и повторения январских событий. Ведь половина внесенных изменений касается обеспечения внутренней стабильности, усиления национальной гвардии и тому подобное.

Напомним! В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Сначала они были связаны с ростом стоимости газа, а когда власти выполнили требования населения и снизили цены, казахстанцы продолжили акции против коррупции и влияния на власть бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Для подавления протестов власти применили правоохранительные органы, а также просили помощи ОДКБ.

Сможет ли Казахстан безболезненно прийти к смене власти

Нуржан Альтаев заверил, что оппозиция Казахстана пытается сделать все, чтобы смена власти в стране состоялась мирным путем и с законными выборами, во время которых народ изберет себе достойного президента. Но, к сожалению, действующая власть не готова отдать выбор в руки народа.

"Они хотят, чего бы это ни стоило, удержаться в этом кресле, вытаптывают вокруг себя всю оппозицию, всех сажают в тюрьмы, у нас очень много политических заключенных в стране. Мы стараемся все сделать мирно, но, похоже, власть боится только силы, народного возмущения, объединения народа и демократических сил", – подытожил политик.

Нуржан Альтаев о внеочередных выборах и вероятности смены власти в Казахстане: смотрите видео

Какие изменения внес в конституцию Токаев

Токаев подписал изменения в конституцию Казахстана 17 сентября. Согласно им столица страны вернула себе старое название и снова стала Астаной вместо Нур-Султана. Но самый интересный, конечно, пункт о президентской каденции. Теперь ее продолжительность будет равна 7 годам без возможности дальнейшего переизбрания.

Украинский политолог Николай Давидюк считает, что это мало похоже на "демократизацию" Казахстана, а больше напоминает попытку Токаева остаться президентом еще на 7 лет. Кроме того, оглашение внеочередных выборов указывает на то, что Токаев избегает проведения выборов в один год с Россией и Путиным.