В то же время в Нур-Султане продолжат поддерживать контакты с россией, надеясь на ее проигрыш. Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2014 – 2019 годы) Павел Климкин.

Обратите внимание Казахстан запустил тренд отделения от России в ОДКБ, – эксперт-международник

Экс-министр отметил, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и дальше будет ездить в Москву и Петербург, имея скрытые мотивы.

Многие люди в Астане сейчас очень внимательно следят за происходящим в Украине. Они боятся россии и не могут воевать как мы. Они очень-очень хотят нашей победы, но не будут говорить этого публично,

– считает Климкин.

По его словам, в Казахстане прекрасно понимают первопричины войны в Украине и кто агрессор, а кто – жертва.

"Токаев не глуп. Он понимает, что все это не Запад готовил и не Китай, а это готовилось в россии. Он говорил с китайцами и просил у них помощи. Китайцы понимают, что это их косвенная зона влияния, и они четко сказали путину "нет" в руководстве Казахстаном", – добавил экс-глава МИД.

Читайте также Казахастан отказался от изучения русского языка в первом классе

Он отметил, что в ситуации с Казахстаном важен вопрос природных ресурсов, которые потенциально могли бы быть интересны кремлю. В частности, речь идет о редкоземельных металлах и месторождениях урана в южном Казахстане, составляющих 25% мировой добычи.

Какова позиция Казахстана относительно российской агрессии: что известно

В июне президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признавать легитимность так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое заявление прозвучало на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Политик добавил, что Казахстан так же не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

По мнению российского политика и юриста Марка Фейгина, слова Токаева стали большим ударом по москве.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Во время нее Владимир Зеленский поблагодарил его за категорический отказ признавать квазиреспублики на Донбассе.

Вас также может заинтересовать – путин увеличил штатную численность российских войск: смотрите видео