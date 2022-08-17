Первоклассники теперь будут учить только казахский язык. Об этом рассказал министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов.

Кстати В Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу

Ребенок сначала должен выучить родной язык

Русский язык школьники начнут учить со второго класса, а с третьего будут учить также английский. Министр объяснил такое решение сложностью изучения сразу нескольких языков.

Аймагамбетов отметил, что дети в основном идут в школу в 6 лет. Школьник, не умеющий ни писать, ни читать, получает 3 букваря с казахского, русского и английского языков. Это неэффективно.

Ребенок должен научиться писать и читать на одном языке. Когда ты владеешь одним языком, освоить следующий гораздо проще,

– добавил чиновник.

В школах Киева больше не будут изучать русский

Добавим, в школах Киева не будут преподавать на русском. Кроме того, государственный язык страны-агрессора исчезнет из программы обучения как предмет или факультатив.

Кстати, в Харьковском университете имени Каразина тоже решили ликвидировать кафедры русского языка и истории русской литературы .

Заметьте – во Львове тоже не будут изучать русский в школах: видео