Першокласники тепер вивчатимуть тільки казахську мову. Про це розповів міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов.

До речі На Одещині більше не викладатимуть російську мову та літературу

Дитина спочатку має вивчити рідну мову

Російську мову школярі почнуть вчити з другого класу, а з третього вчитимуть також англійську. Міністр пояснив таке рішення складністю вивчення одразу декількох мов.

Аймагамбетов зазначив, що діти переважно йдуть до школи у 6 років. Школяр, який не вміє ні писати, ні читати, отримує 3 букварі з казахської, російської та англійської мов. Це неефективно.

Дитина спочатку має навчитися писати та читати однією мовою. Коли ти володієш однією мовою, освоїти наступний набагато простіше,

– додав чиновник.

У школах Києва більше не вивчатимуть російську

Додамо, у школах Києва не викладатимуть російською. Крім того, державна мова країни-агресорки зникне з програми навчання, як предмет чи факультатив.

До речі, у Харківському університеті імені Каразіна теж вирішили ліквідувати кафедри російської мови та історії російської літератури.

Зауважте – у Львові теж не вивчатимуть російську в школах: відео