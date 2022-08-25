Водночас у Нур-Султані продовжать підтримувати контакти з росією, сподіваючись на її програш. Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України (2014 – 2019 роки) Павло Клімкін.
Зверніть увагу Казахстан запустив тренд відділення від росії в ОДКБ, – експерт-міжнародник
Ексміністр зазначив, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв й надалі буде їздити до Москви й Петербурга, маючи приховані мотиви.
Багато людей в Астані зараз дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в Україні. Вони бояться росії й не можуть воювати як ми. Вони дуже-дуже хочуть нашої перемоги, але не будуть казати цього публічно,
– вважає Клімкін.
За його словами, у Казахстані прекрасно розуміють першопричини війни в Україні й хто є агресором, а хто – жертвою.
"Токаєв не дурний. Він розуміє, що все це не Захід готував і не Китай, а це готувалося в росії. Він говорив з китайцями й просив у них допомоги. Китайці розуміють, що це їхня непряма зона впливу, й вони чітко сказали путіну "ні" у керівництві Казахстаном", – додав екскглава МЗС.
Читайте також Казахастан відмовився від вивчення російської мови у першому класі
Він зауважив, що у ситуації з Казахстаном важливим є питання природних ресурсів, які потенційно могли б бути цікаві кремлю. Зокрема, мова йде про рідкоземельні метали та родовища урану в південному Казахстані, що складають 25% світового видобутку.
Якою є позиція Казахстану щодо російської агресії: що відомо
- У червні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Така заява пролунала на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Політик додав, що Казахстан так само не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії.
- На думку російського політика та юриста Марка Фейгіна, слова Токаєва стали неабияким ударом по Москві.
- 23 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час неї Володимир Зеленський подякував йому за категоричну відмову визнавати квазіреспубліки на Донбасі.
Вас також може зацікавити – путін збільшив штатну чисельність російських військ: дивіться відео