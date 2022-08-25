Водночас у Нур-Султані продовжать підтримувати контакти з росією, сподіваючись на її програш. Про це 24 каналу розповів міністр закордонних справ України (2014 – 2019 роки) Павло Клімкін.

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Ексміністр зазначив, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв й надалі буде їздити до Москви й Петербурга, маючи приховані мотиви.

Багато людей в Астані зараз дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в Україні. Вони бояться росії й не можуть воювати як ми. Вони дуже-дуже хочуть нашої перемоги, але не будуть казати цього публічно,

– вважає Клімкін.

За його словами, у Казахстані прекрасно розуміють першопричини війни в Україні й хто є агресором, а хто – жертвою.

"Токаєв не дурний. Він розуміє, що все це не Захід готував і не Китай, а це готувалося в росії. Він говорив з китайцями й просив у них допомоги. Китайці розуміють, що це їхня непряма зона впливу, й вони чітко сказали путіну "ні" у керівництві Казахстаном", – додав екскглава МЗС.

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Він зауважив, що у ситуації з Казахстаном важливим є питання природних ресурсів, які потенційно могли б бути цікаві кремлю. Зокрема, мова йде про рідкоземельні метали та родовища урану в південному Казахстані, що складають 25% світового видобутку.

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У червні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Така заява пролунала на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Політик додав, що Казахстан так само не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії.

На думку російського політика та юриста Марка Фейгіна, слова Токаєва стали неабияким ударом по Москві.

23 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час неї Володимир Зеленський подякував йому за категоричну відмову визнавати квазіреспубліки на Донбасі.

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