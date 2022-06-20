Виступ казахського лідера – чітко продумана й зрежисована вистава ним самим. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик та юрист Марк Фейгін.

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Як Путін сприйняв "ляпас" від Токаєва

Опозиціонер зауважив, що з приводу вчинку президента Казахстану є дискусія. Дехто вважає, що це була спланована акція, а Токаєв – абсолютно лояльний до Путіна. Однак Фейгін вважає, що це не зовсім так.

Річ у тім, що Токаєв хитро використав Путіна, аби зруйнувати клан Назарбаєва. "Це вдалося. Клан де-факто зруйнований. У них шансів немає", – підкреслив політик.

Усіх представників клану Назарбаєва відсторонили від влади, у них забирають останнє майно. Крім того, безліч людей сидить.

Я думаю, що він просто кинув усіх,

– сказав Фейгін.

На таку гру Путін ніколи б не погодився

Опозиційний політик переконаний, що глава Кремля ні за яких обставин не погодився б на таку гру з публічним елементом.

"Наслідки усе покажуть. Токаєв розуміє, в чию сторону дме вітер. Він і раніше допускав подібні висловлювання. Він веде консультації з Пекіном та Заходом. А також бачить, що операція по приєднанню України не вдалася", – відзначив Марк.

На думку правозахисника, Токаєв усіх обманув. Напевно, він говорив, що підійматиме питання про економічні інтеграції та інше.

Тепер він ходитиме західними кабінетами й казатиме: "Ні, перепрошую. Я усе позначив. Жодних ДНР, ЛНР та ОДКБ. Він поставив жирну крапку,

– сказав Фейгін.

Імпортозаміщення – неможливе

До того ж, Токаєв сказав, що жодна країна, яка займається імпортозаміщенням, у глобальній економіці нічого не витримає. Неможливо замістити весь імпорт. Жодна нормальна економіка так не влаштована.

"Мікросхеми виробляють на Тайвані, нехай там і виробляють. Ви, ідіоти, не зможете. Виробляйте труби", – пояснив юрист.

Виробляти усе, аби забезпечити власний саморозвиток, неможливо. А обмежитися збором колосків й радіти, як росіяни, не вийде.

Токаєву потрібно реабілітуватися

Ба більше, президенту Казахстану дорікали за зраду національних інтересів. Відтак йому потрібно реабілітуватися перед народом.

"Він продемонстрував, що може вказати Путіну на його місце. Показав, що Казахстан – незалежна держава, і в путінських іграх участі не братиме, а також має союзників в обличчі Пекіна, Лондона та Вашингтона", – зазначив спікер.

Фейгін додав, що у Казахстані вагому роль нафтової промисловості відіграють Нідерланди та Велика Британія, крім Китаю. А у Росії – нуль.

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