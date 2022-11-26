На церемонії був присутній перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Лідери ОДКБ й Владімір Путін на інавгурацію не приїжджали.

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Співпраця з Росією та розвиток сіл: що пообіцяв Токаєв

На інавгурації були присутні державні діячі, а з міжнародних політиків – посли. Так само було і під час першої інавгурації Токаєва у 2019 році.

Свою промову Токаєв говорив казахською мовою. Він наголосив, що вибори відбулися чесно та справедливо.

Урочисто клянусь служити народу Казахстану, суворо дотримуватися конституції та законів, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан,
– заявив Токаєв.

У Казахстані відбулася інавгурація Токаєва: відео

Після того голова Центральної виборчої комісії Нурлан Абдіров вручив Токаєву посвідчення президента.

У Казахстані відбулася інавгурація Токаєва / Фото пресслужби президента

Новопризначений лідер країни окреслив заходи, які хоче реалізувати під час своєї каденції:

  • реалізація конституційної реформи;
  • розвиток села;
  • мінімізація всіх перешкод, які виникають на шляху малого та середнього бізнесу;
  • оновлення гілок влади тощо.

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Перші укази Токаєва

  • Про концепцію розвитку сільських територій на 2023 – 2027 роки;
  • про заходи щодо реалізації передвиборчої програми президента "Справедливий Казахстан – для всіх та для кожного. Тепер і назавжди";
  • про заходи щодо повернення державі незаконно виведених активів;
  • призначення на 14 січня 2023 року виборів депутатів сенату парламенту;
  • про деякі питання вищої аудиторської палати Казахстану.

До речі, серед країн, співпраця з якими є пріоритетною для Казахстану, Токаєв назвав Росію. Мовляв, у фокусі уваги будуть питання взаємовигідної співпраці з сусідніми державами – Росією, Китаєм та країнами Центральної Азії.

Крім того, Токаєв планує докласти максимальних зусиль для розвитку співпраці зі США, ЄС, державами Азії, Близького Сходу та Закавказзя, а також з усіма зацікавленими країнами.

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