Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що Токаєв у своїй публічній риториці ніколи не буде противником Путіна. Казахстан і Росію пов'язує протяжний кордон, який об'єднує дві країни, а також членство Казахстану в ОДКБ.

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Багатовекторність політики

Політолог вважає, що протягом 7 років наступної каденції Токаєв ймовірно не буде рухатись у фарватері Росії та мовчазно сприймати й тлумачити всі побажання Москви.

Становище, яке сьогодні займає Казахстан дозволяє президенту публічно говорити про багатовекторність своєї політики,

– наголошує Вігірінський.

На його думку, ця багатовекторність виражається у диверсифікованості економіки Казахстану: Токаєву не треба робити вибір чи торгувати з Росією, чи з країнами Заходу, чи з Китаєм.

"Саме Казахстан отримав вигоду від санкційної політики ЄС, спрямованої на Російську Федерацію. 50 міжнародних компаній, щоб уникнути обмежень, які існують у Росії, перенесли своє виробництво на територію Казахстану", – розповів Вігірінський.

Ключовий маршрут постачання товарів

За його словами, Казахстан не зможе розірвати відносини з Росією ще й тому, що переважна кількість озброєння надходить до країни саме з Російської Федерації.

Приблизно 80% бюджету на оборону Казахстан витрачає на закупівлю озброєння у Москви. Малоймовірно, що Токаєв зможе повністю переозброїти свою армію, відмовившись від зброї виробництва Росії,

– зазначив співрозмовник.

Він наголосив, що водночас Казахстан розглядається, як один з ключових маршрутів постачання товарів між Сходом та глобальним Заходом у межах одного шляху проєкту Китаю. Логістичне розташування країни дозволяє їй бути рівновіддаленою і водночас рівнонаближеною і до Європи, і до Китаю в межах континенту.

"Казахстан є не тільки експортером нафти, але й потенційно значним постачальником рідкоземельних металів. А вони є майбутнім "зеленої енергетики", – наголосив політолог.

Він розповів, що в кожний з цих проєктів Токаєв запрошує іноземних інвесторів як з Японії, так і з Німеччини, Франції та інших країн.

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Багатовекторність – це наша нова реальність

"Багатовекторність політики властива переважній більшості країн, які мають певне регіональне становище, але водночас вони розуміють, що не хочуть розривати відносини у межах двох полюсів, які сформувалися, – Китай і умовний Західний світ на чолі із США", – вважає Вігірінський.

Він зазначив, що українська стратегія по ставленню до кожної з цих регіональних країн повинна бути приблизно симетричною. Президент України Володимир Зеленський теж наголошував, що наявність відносин з Росією не повинна бути для нас перешкодою у певних комунікаціях чи взаємодіях з тою чи іншою країною.

Політолог вважає, що це стосується і Китаю з його нейтральною позицією, і Казахстану, який підтримує відносини з Російською Федерацією. Водночас ставлення Токаєва до війни на території України таке, що він не визнає новоутворення, які Росія незаконно через псевдореферендуми анексувала і намагається нав'язати Казахстану.

Багатовекторність – це наша нова реальність на декілька оглядних десятиліть, які нас очікують у світовій історії,

– наголосив Андрій Вігірінський.

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