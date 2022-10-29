Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Зокрема, казахська компанія "Казатомпром", яка є найбільшим видобувачем урану у світі, шукає інші шляхи для експорту своєї продукції.
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Хоча раніше, як повідомляє Reuters, Казахстан постачав уран переважно саме через територію Росії.
Історія з постачанням урану в обхід Росії вдарить по російській економіці достатньо нішево. Однак це лише частина великого комплексу заходів з боку Казахстану,
– зазначив Божко.
Чому Казахстан зменшує співпрацю з Росією
За словами політолога, Казахстан обмежив співпрацю з Росією ще у низці напрямків.
- Зокрема, влада країни заборонила експортувати через свою територію низку товарів до Росії.
- Казахстан переманює міжнародні компанії, які пішли з російського ринку на тлі війни країни-агресорки проти України.
Як зазначив Божко, нові принципи співпраці з Москвою сформувалися після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбувся у вересні у Самарканді.
Усе це – результат комплексних політичних рішень, які були ухвалені не без впливу Китаю, а також не без участі США та Туреччини,
– зауважив Божко.
"Росія перевищила межі дозволеного"
За його словами, заходи, які запроваджує влада Казахстану проти Росії, стали наслідком становища, у якому опинилася Москва.
Позиція Росії у Центральній Азії суттєво похитнулася з початком повномасштабної війни в Україні. Цьогоріч Казахстан збільшив оборонний бюджет на 50%. Це все – прямий сигнал у відповідь на те, що Росія вчинила в Україні,
– наголосив Божко.
Він додав, що зараз ніхто не довіряє Москві. У своїх відносинах з Росією країни керуються лише прагматикою і чітким розрахунком.
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"Росія, проводячи свою експансію, пішла на суттєве перевищення меж дозволеної агресії. Це налякало не лише людей, які живуть на Заході, але й жителів більшості пострадянських республік", – сказав голова Центру політичних студій "Доктрина".
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Позиція Казахстану щодо війни в Україні: головне
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі 17 червня заявив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Це трапилось прямо перед Владіміром Путіним.
- Після оголошення диктатором Владіміром Путіним часткової мобілізації в Росії Казахстан став одним із напрямків для втечі росіян. Однак казахи не раді бачити їх у своїй країні.
- У жовтні у Казахстані відбувся саміт країн Азії. Серед учасників цього заходу був і Путін, якого, на відміну від попередніх років, лідери інших держав просто уникали.