Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Зокрема, казахська компанія "Казатомпром", яка є найбільшим видобувачем урану у світі, шукає інші шляхи для експорту своєї продукції.

Читайте також У влади істерика, – Альтаєв пояснив, чому в Казахстані оголосили дострокові президентські вибори

Хоча раніше, як повідомляє Reuters, Казахстан постачав уран переважно саме через територію Росії.

Історія з постачанням урану в обхід Росії вдарить по російській економіці достатньо нішево. Однак це лише частина великого комплексу заходів з боку Казахстану,

– зазначив Божко.

Чому Казахстан зменшує співпрацю з Росією

За словами політолога, Казахстан обмежив співпрацю з Росією ще у низці напрямків.

Зокрема, влада країни заборонила експортувати через свою територію низку товарів до Росії.

Казахстан переманює міжнародні компанії, які пішли з російського ринку на тлі війни країни-агресорки проти України.

Як зазначив Божко, нові принципи співпраці з Москвою сформувалися після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбувся у вересні у Самарканді.

Усе це – результат комплексних політичних рішень, які були ухвалені не без впливу Китаю, а також не без участі США та Туреччини,

– зауважив Божко.

"Росія перевищила межі дозволеного"

За його словами, заходи, які запроваджує влада Казахстану проти Росії, стали наслідком становища, у якому опинилася Москва.

Позиція Росії у Центральній Азії суттєво похитнулася з початком повномасштабної війни в Україні. Цьогоріч Казахстан збільшив оборонний бюджет на 50%. Це все – прямий сигнал у відповідь на те, що Росія вчинила в Україні,

– наголосив Божко.

Він додав, що зараз ніхто не довіряє Москві. У своїх відносинах з Росією країни керуються лише прагматикою і чітким розрахунком.

Зверніть увагу "Путіну не пробачать, що він згуртував Захід": чи може Китай забрати частину території Росії

"Росія, проводячи свою експансію, пішла на суттєве перевищення меж дозволеної агресії. Це налякало не лише людей, які живуть на Заході, але й жителів більшості пострадянських республік", – сказав голова Центру політичних студій "Доктрина".

Ярослав Божко проаналізував позицію Китаю щодо війни в Україні: дивіться відео

Позиція Казахстану щодо війни в Україні: головне