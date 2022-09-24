23 вересня у більшості українських користувачів рекомендації буквально заполонили відео казахів щодо навали росіян. Наші громадяни дуже це дуже оцінили.

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Казахи вирішили нагадати росіянам усе

Ні для кого не секрет, що "головні денацифікатори" зневажають усі народи, навіть ті, які проживають на території росії. Звинувачуючи українців у "нацизмі", росіяни давно поділили людей на слов'ян і "не слов'ян". Тому часто люди, які приїжджали до росії з Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та інших азіатських країн стикалися із тим, що не могли винаймати квартиру в оренду, бо, мовляв, "москва для росіян".

Та тепер, як то кажуть, фортуна повернулася до росіян іншим боком і тепер вони втікають у Казахстан, замість того, щоб боротися проти злочинного режиму. Та мешканці Казахстану зовсім не раді бачити втікачів.

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Ей, денацифікатори, що з обличчям: дивіться відео

Тепер росіяни відчують усе на собі: дивіться відео

Однак серед користувачів соцмереж Казахстану є й ті, хто вирішив пригадати росіянам і деякі моменти з історії. Казахи, як і українці, зазнали чимало горя – репресії, знищення інтелігенції та голод. Тому це ще одна причина того, чому росіянам у Казахстані не раді.

Казахи пам'ятають свою історію: дивіться відео

Росіяни хотіли б забути, коли їм це потрібно: дивіться відео

Та все ж, казахи не падають низько, щоб виганяти росіян зі своєї країни. Та їм, вочевидь, там буде не легко.

Квартири, на які росіяни заслужили: дивіться відео

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Та для росіян у Казахстані є ще один неприємний сюрприз – вони ж думали, що весь світ розмовляє російською. Тепер вони мають всі шанси дізнатися, що казахська мова існує, але враховуючи український досвід, вони почнуть називати казахів, які люблять свою мову та культуру "нацистами". Це вже пройдений нами етап.

Тепер росіяни знову можуть говорити про "нацизм": дивіться відео

Вітаємо у новій реальності, росіяни: дивіться відео

Реакція українців

Українцям дуже сподобався тренд казахів, бодай з однієї простої причини – в обох народів є чимало спільного в контексті того, як росіяни роками поводили себе зверхньо, вважали себе кращими на інших, але щось раптом пішло не так.

Як українці реагують на новий тренд у Казахстані: дивіться відео

Ну і наостанок залишимо вам відео, яке найкраще описує цю ситуацію.

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