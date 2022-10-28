Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Раніше російський правозахисник Марк Фейгін чітко пояснив, чи відмовиться Китай від планів на Тайвань.

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Китай не пробачить Путіну об'єднання Заходу

Піонтковський зазначив, що Китай ніколи не пробачить Путіну об'єднання Заходу. Якщо згадати військову допомогу від США Україні напередодні повномасштабного вторгнення, це були лише джавеліни і стінгери. Однак коли ЗСУ показали, наскільки добре вони вміють воювати, допомога посилилась.

Якби Україна програла одразу ж, Китай узяв би Тайвань за 4 тижні. Це означало б не лише падіння України, а й повний відхід США зі світової історії. Пережити 2 таких сороми, один з яких, це вихід з Афганістану, що й стало поштовхом для Путіна починати агресію, було б важко,

– зауважив російський публіцист.

Він додав, що захист Тайваня будується на союзі США з сусідніми до Китаю країнами: Індією, Японією, Південною Кореєю, Австралією. Якби США не надала допомогу Україні, то на Сході б зрозуміли, що й Тайвань не вистоїть.

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Розрахунок Цзіньпіна

За його словами, Сі Цзіньпін умовно розраховував на це. Ще під час Зимової Олімпіади в Пекіні була важлива зустріч Путіна і Цзіньпіна. Схоже, російський диктатор зумів переконати, що швидко переможе Україну й тому був натхнений після того у своїх виступах.

"Для Сі ситуація була безпрограшна. Якби Україна, разом з колективним Заходом програли, то він отримав би приз у вигляді Тайваню. Однак нині ослаблена Росія. І це призведе до відходу Путіна від влади", – наголосив Піонтковський.

На його думку, після цього Китай реалізує свою історичну задачу. Він поверне собі свої історичні землі, від Тихого океану до Байкалу. Крім того, дуже цікаві мотиви лунали під час виступу Сі. Він говорив про біполярний світ і жодного разу не сказав про багатополярний, що для Росії дуже погано.

Є 2 полюси, 2 великих партнери – Китай і США. А путінську Росію він не бачить ні у якому полюсі,

– підкреслив російський публіцист.

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