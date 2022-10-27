Якщо Китай розпочне експансію, вона не проходитиме через відкриту збройну агресію. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Геополітичний консенсус

Правозахисник зазначив, що на сьогодні очевидне бажання Пекіна загарбати російські території.

Китай зацікавлений у "сатисфакції", про яку він говорить в історії з 18 століттям, коли в період розширення Російської імперії Сибір та Східний Сибір перейшли під контроль Романових. Але це також процес, який залежатиме від "великого консенсусу",

– пояснив оглядач.

На його думку, Китай не стане прискорювати цей процес і робити так, як Росія – розпочинати війну "з нічого", без приводу, як у ситуації з агресією проти України.

"Для цього потрібен геополітичний консенсус між Вашингтоном та Пекіном. На 20-му з'їзді Сі Цзіньпін заявив, що Китай бачить світ з двома полюсами – Пекіном і Вашингтоном. Варіантів з місцем для Росії немає. У такій конструкції є розділ на зони впливу, як це бачить КНР. І Росія буде в зоні впливу саме Пекіна", – додав опозиціонер.

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Як реалізовуватимуть експансію

За словами юриста, якщо з таким підходом погодиться Вашингтон, то китайська експансія може проходити не через війну.

"США можуть погодитися, тому що Росія сама обрала свою долю. В умовах її ослаблення Китай може замінити Росію інвестиціями, військовою присутністю та адміністративною владою. Тоді зрозуміло, що всі ресурси перейдуть під контроль Китаю", – переконаний аналітик.

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Фейгін підкреслив, що в умовах, коли гроші країн Заходу активно виходять з Росії, замістити такий процес може лише Китай.

Крім Китаю нема кому. Просто немає такої серйозної економічної сили. Також є демографічна ситуація: за Уралом мешкають 20 мільйонів росіян, а китайців за Амуром – 1,5 мільярда. Тобто може статися демографічне заміщення, яке виразно складається на користь Китаю, тому що йому потрібен "життєвий простір",

– вказав правозахисник.

На його думку, з напливом китайського населення, природно проходитиме заміщення функцій влади.

"Це буде не російська, а китайська влада. Це не означає, що вона сидітиме під червоним китайським прапором. Однак цей процес поглинання буде природним. Але для того, щоб це сталося, з цим має погодитись Захід. Там мають погодитися, що ці багаті землі справді будуть підконтрольні Китаю. Я думаю, про таку домовленість уже говорять", – зауважив юрист.

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