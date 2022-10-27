Если Китай начнет экспансию, она не будет проходить через открытую вооруженную агрессию. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Геополитический консенсус
Правозащитник отметил, что на сегодняшний день очевидно желание Пекина захватить российские территории.
Китай заинтересован в "сатисфакции", о которой он говорит в истории с 18 веком, когда в период расширения Российской империи Сибирь и Восточная Сибирь перешли под контроль Романовых. Но это также процесс, который будет зависеть от "большого консенсуса",
– объяснил обозреватель.
По его мнению, Китай не станет ускорять этот процесс и поступать так, как Россия – начинать войну "из ничего", без повода, как в ситуации с агрессией против Украины.
"Для этого нужен геополитический консенсус между Вашингтоном и Пекином. На 20-м съезде Си Цзиньпин заявил, что Китай видит мир с двумя полюсами – Пекином и Вашингтоном. Вариантов с местом для России нет. В такой конструкции есть раздел на зоны влияния как это видит КНР. И Россия будет в зоне влияния именно Пекина", – добавил оппозиционер.
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Как будут реализовывать экспансию
По словам юриста, если с таким подходом согласится Вашингтон, то китайская экспансия может проходить не через войну.
"США могут согласиться, потому что Россия сама избрала свою судьбу. В условиях ее ослабления Китай может заменить Россию инвестициями, военным присутствием и административными властями. Тогда понятно, что все ресурсы перейдут под контроль Китая", – убежден аналитик.
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Фейгин подчеркнул, что в условиях, когда деньги стран Запада активно выходят из России, заменить такой процесс может только Китай.
Кроме Китая некому. Просто нет столь серьезной экономической силы. Также есть демографическая ситуация: за Уралом живут 20 миллионов россиян, а китайцев за Амуром – 1,5 миллиарда. То есть может произойти демографическое замещение, которое определенно складывается в пользу Китая, потому что ему нужно "жизненное пространство" ,
– указал правозащитник.
По его мнению, с наплывом китайского населения, естественно, будет проходить замещение функций власти.
"Это будет не российские, а китайские власти. Это не значит, что они будут сидеть под красным китайским флагом. Однако этот процесс поглощения будет естественным. Но для того, чтобы это произошло, с этим должен согласиться Запад. Там должны согласиться, что эти богатые земли действительно будут подконтрольны Китаю. Я думаю, о такой договоренности уже говорят", – заметил юрист.
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