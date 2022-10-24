Об этом 24 каналу сказал эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илия Куса. Он подчеркнул, что у Китая есть стимул договариваться с Соединенными Штатами, ведь понимает, что помощь России имеет много рисков.

Обратите внимание Это не дает ему иммунитет, – эксперт о третьем сроке правления Си Цзиньпина в Китае.

Изменится ли политика Китая в отношении США и России

Куса считает, что Китай постарается продолжать политику, которую Си Цзиньпин осуществлял с 2013 года. Речь идет о попытке балансировать между обострением конкуренции и договоренностями с США.

Но многое будет зависеть от того, как будут вести себя сами Соединенные Штаты. В своей речи на 20 съезде Си Цзиньпин фактически повторил, по сути, многие тезисы, о которых и так все знали. То есть он много нового не сказал,

– заявил эксперт по международной политике.

Он отметил, что Цзиньпин повторил предложение Соединенным Штатам о создании новой, желательно биполярной, мировой системы, в которой Пекин и Вашингтон будут глобальными игроками, определяющими динамику международных отношений.

Китай никогда не видел Россию третьим глобальным полюсом. То есть для них есть два – Соединенные Штаты и Китай. Дальше все остальные идут под ними, то есть на региональном уровне, включая Российскую Федерацию,

– подчеркнул Куса.

Он добавил, что если США и Китай договорятся, то, скорее всего, мы увидим формирование новой системы международных отношений – биполярной. А вопрос России, возможно, будет привязан к китайско-американским договоренностям.

По словам эксперта, если же они не договорятся – мир будет двигаться в направлении постепенной эскалации и обострения между США и Китаем, например, за Тайвань. В конце концов, все может дойти, в частности, до вооруженных столкновений.

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Какова поддержка России со стороны Китая

Куса отметил, что пока Китай имеет стимул договариваться с Соединенными Штатами. Потому что Пекин понимает, что у помощи России много рисков.

Пока они верят в то, что с американцами можно договориться – вряд ли станут помогать России, по крайней мере, как-то масштабно или уже прямыми вооруженными поставками, например, как Иран,

– подчеркнул эксперт.

То есть, по его словам, в публичной риторике Китай будет подыгрывать России, но не больше. Поэтому мы будем видеть ту картинку, которую мы наблюдаем последние 8 месяцев. Однако если Пекин и Вашингтон не смогут договориться, то будут скатываться в эскалацию.

Китай может в какой-то момент решить не сдерживаться и решить, что – "а давайте поможем России на зло Соединенным Штатам,

– заметил Куса.

Он пояснил, что, по мнению Китая, такой шаг будет не против Украины, а для того, чтобы как-то взорвать позиции Соединенных Штатов. Ведь в Китае, как и в большинстве Азии, войну в Украине рассматривают как противостояние России с Соединенными Штатами.

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