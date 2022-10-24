Об этом 24 каналу сказал эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса. По его словам, формально можно говорить о все более авторитарном уклоне Си Цзиньпина, учитывая то, что именно такова власть в Китае.

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Как долго продлится триумф Цзиньпина

Куса считает, что вопрос продолжительности триумфа Си Цзиньпина зависит от того, как будет развиваться ситуация. Очевидно, что до следующего съезда Компартии.

То есть, я не считаю, что Си Цзиньпин теперь получил иммунитет от всего практически. Или он полностью контролирует политическую систему в Китае? Я все еще считаю, что есть механизмы для того, чтобы ему создать конкуренцию,

– заметил эксперт по международной политике.

Он отметил, что в Китае так было всегда, даже при Мао Цзэдуне. Поэтому, вероятно, в ближайшее время позиции Цзиньпина будут очень сильными.

То есть он, по сути, сможет проводить любую политику, которую захочет,

– подчеркнул Куса.

Что касается того, сколько это может продолжаться, то, по его словам, все зависит от того, какая ситуация будет внутри Китая, в частности, с его экономикой и политикой по COVID-19, а также от того, как власти будут проводить внешнюю политику.

Станет ли режим в Китае более авторитарным

Куса отметил, что формально можно говорить о все более авторитарном уклоне Си Цзиньпина, учитывая то, что власть в Китае является авторитарной.

Хотя я склоняюсь все-таки больше к тому, что это коллективное управление, даже несмотря на очевидное усиление позиции Си Цзиньпина в партии,

– заявил эксперт по международной политике.

Он отметил, что по результатам съезда можно говорить о том, что было ожидаемо – в центральный комитет партии и в новое политбюро вошли в основном люди Си Цзиньпина. Его в третий раз переизбрали на должность главы КНР, а мнения Цзиньпина включили в Конституцию.

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Что означает инцидент с бывшим лидером КПК Ху Цзинтао

Куса отметил, что нет понятия о том, что на самом деле произошло во время съезда, когда из зала вывели под руки Ху Цзинтао, который был предшественником Си Цзиньпина. Ведь сейчас проходят спекуляции, а Цзинтао уже давно потерял власть и не является влиятельным членом партии.

Я не знаю, связан ли этот инцидент с внутренней борьбой за власть, которая, безусловно, продолжалась и в которой на съезде соратники Ху Цзинтао проиграли Си Цзиньпину,

– сказал эксперт.

Он предполагает, что это связано с какими-то личными проблемами самого Ху Цзинтао, у которого состояние здоровья в последнее время было не очень. Он давно потерял влияние, а съезд все равно принял решения, окончательно утвердившие триумф партийной линии Си Цзиньпина на следующие 5 лет.

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