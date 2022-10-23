Об этом 24 каналу сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он отметил, что за последние 2 года Китай поставил в приоритет свои геополитические амбиции над экономическим развитием.

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Какие амбиции у Си Цзиньпина

Харитонов отметил, что придя к власти в Китае, Си Цзиньпин пообещал, что никогда не станет новым Горбачевым.

Что он имел в виду? Что никогда не допустит краха коммунистической империи. Фактически объявил курс на возрождение великого советского коммунистического государства,

– сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

По его словам, миф о том, что Китай идет по пути капитализма, является токсичным и болезненным. Этот миф нужно уничтожать. Потому что Китай – это коммунизм и тоталитаризм. Он насыщает себя деньгами исключительно с одной целью – не богаче, а воевать.

Поэтому, на мой взгляд, конечно, что речь идет об изменении мирового порядка. Потому что не просто так объединяются наши мировые диктатуры – Россия, Иран, Китай. Они все хотят испытывать либеральный демократический мировой порядок,

– подчеркнул Харитонов.

По его мнению, помешать этому могут определенные превентивные санкции и меры, которые смогли бы удержать Китай от накопления денег. Ведь за последние два года эта страна поставила за приоритет свои геополитические амбиции над экономическим развитием.

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Почему Запад нерешительно реагирует

Харитонов считает, что война в сердце Европы впервые со Второй мировой должна была внести коррективы в подходы к Западу. Ведь слишком часто там всего боятся, в частности, утратить стабильность.

Мир уже не такой, какой был. И это то, что категорически не желает признавать часть наших союзников. Они считают, что каким-то мягким образом, малой кровью смогут остановить, собственно, изменения для себя,

– отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

По его словам, на Западе полагают, что это касается, в частности, Украины, но не их. И чем быстрее мы сможем донести мысль, что стабильности не будет, пока процветают эти режимы, и у нас будут проблемы.

Они ссылаются на избирателей. Если избиратель не хочет войны, то мы не будем в нее вступать. Это определенная проблема. Или здесь говорится не только о войне, а о превенции,

– отметил Харитонов.

Он пояснил, что если налагаются определенные превентивные санкции на Китай, то страдает потребитель, избиратель, который будет голосовать за какую-то другую партию. Поэтому многие этого боятся.

Но тут же вопрос в объяснении избирателю. К чему мы идем. И, кстати, многие политические группы это понимают и прямо озвучивают,

– сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Он добавил, что страны, которые видели преступления россиян за свою историю, поддерживают нашу позицию и выступают за более решительные шаги, в частности, не только в отношении России. Поэтому нужно искать новые более решительные шаги, что абсолютно возможно.

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