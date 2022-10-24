Про це 24 каналу сказав експерт з міжнародної політики аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса. За його словами, формально можна говорити про все більш авторитарний ухил Сі Цзіньпіна, враховуючи те, що саме такою є влада в Китаї.

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Як довго триватиме тріумф Цзіньпіна

Куса вважає, що питання тривалості тріумфу Сі Цзіньпіна залежить від того, як буде розвиватися ситуація. Очевидно, що до наступного з'їзду Компартії.

Тобто я не вважаю, що Сі Цзіньпін тепер отримав імунітет практично від усього. Чи він тепер повністю контролює політичну систему в Китаї? Я все ще вважаю, що є механізми для того, щоб йому створити конкуренцію,

– зауважив експерт з міжнародної політики.

Він зауважив, що в Китаї так було завжди, навіть за Мао Цзедуна. Тому, ймовірно, найближчим часом позиції Цзіньпіна будуть дуже сильними.

Тобто він, по суті, зможе проводити будь-яку політику, яку захоче,

– наголосив Куса.

Стосовно ж того, скільки це може тривати, то, за його словами, все залежить від того, яка ситуація буде всередині Китаю, зокрема, з його економікою та політикою щодо COVID-19, а також від того, як влада проводитиме зовнішню політику.

Чи стане режим у Китаї більш авторитарним

Куса зазначив, що формально можна говорити про все більш авторитарний ухил Сі Цзіньпіна, враховуючи те, що влада в Китаї є авторитарною.

Хоча я схиляюся все-таки більше до того, що це колективне управління, навіть попри очевидне посилення позиції Сі Цзіньпіна в партії,

– заявив експерт з міжнародної політики.

Він зауважив, що за результатами з'їзду можна говорити про те, що було очікувано – в центральний комітет партії та в нове політбюро ввійшли переважно люди Сі Цзіньпіна. Його самого втретє переобрали на посаду голови КНР, а думки Цзіньпіна включили в Конституцію.

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Що означає інцидент із колишнім лідером КПК Ху Цзінтао

Куса зауважив, що не має поняття щодо того, що насправді сталося під час з'їзду, коли із зали вивели під руки Ху Цзінтао, який був попередником Сі Цзіньпіна. Адже зараз відбуваються спекуляції, а Цзінтао вже давно втратив владу та не є впливовим членом партії.

Я не знаю, чи пов'язаний цей інцидент із внутрішньою боротьбою за владу, яка, безумовно, тривала і в якій на з'їзді соратники Ху Цзінтао програли Сі Цзіньпіну,

– сказав експерт.

Він припускає, що це було пов'язано з якимись особистими проблемами самого Ху Цзінтао, в якого стан здоров'я останнім часом був не дуже. Він давно втратив вплив, а з'їзд усе одно ухвалив рішення, які остаточно затвердили тріумф партійної лінії Сі Цзіньпіна на наступні 5 років.

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