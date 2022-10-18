Про це 24 каналу розповів лідер політичної партії "Опора народу" (Казахстан) Нуржан Альтаєв. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський розказав про те, що втратив Путін.

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Путіна уникали

Альтаєв зазначив, що атмосфера самого саміту була цікавою, зібрались лідери багатьох країн. Однак коли до Казахстану прилетів президент Росії, то Токаєв не зустрів його в аеропорту. Туди був відправлений прем'єр-міністр. Путін навіть не привітався з ним, а швидко пройшов до автомобіля й поїхав. На самому ж саміті було помітно, що лідери країн намагались уникнути контактів з Путіним.

Раніше на подібних самітах нічого такого ми не бачили. Токаєв особисто зустрів в аеропорту президента Туреччини Ердогана, особисто зустрів еміра Катару, пізніше, коли саміт завершився, він особисто провів президента Туркменістану до аеропорту. Путіна ж не зустрів і не провів,

– зауважив лідер політичної партії "Опора народу" (Казахстан).

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Путін образився

Він продовжив: склалось враження, що Путін образився. У цілому, Путін поводив себе не так, як завжди. Він був розгублений, а з боку лідерів інших держав такої шани, як була раніше, ми не бачили. Також усі бачили певний випад Путіну з боку президента Таджикистану. Хоча в його монолозі був помітний слід СРСР, коли всі оглядались на Москву.

"Раніше всі просили про допомогу в Москви. Утім ми ніколи не спостерігали, щоб президент однієї з країн СНД ось так відкрито виступав і критикував президента Росії. Це теж було незвичайно", – наголосив Альтаєв.

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