Проблеми Росії у війні починають розуміти не лише у Кремлі, але й російські фінансово-економічні еліти. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
Зверніть увагу "З Путіним сталося психологічно щось страшне": Піонтковський назвав помилки диктатора
Експерт зазначив, що під час війни проти України Росія не лише зазнає поразки на полі бою, але й продовжує втрачати міжнародний вплив.
Одна з найважливіших історичних місій ЗСУ – що вони повністю зруйнували російську імперію. Намагаючись підкорити Україну, Путін повністю втратив Вірменію з Азербайджаном – тепер це турбота його турецького друга. Є також втрата Казахстану, позаяк президент Токаєв першим почав нагадувати Путіну, що він президент незалежної держави,
– пояснив оглядач.
За його словами, Росія також уже втратила "найвірніших" середньоазіатських васалів – Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан.
"Закінчилась ОДКБ – Киргизстан категорично відмовився проводити військові маневри та проводити участь у них. Це величезний каскад зовнішньополітичних поразок", – додав аналітик.
Як ЗСУ вплинули на позиції Путіна на міжнародній арені: дивіться відео
На його думку, в таких умовах російській еліті доведеться обирати, що далі робити.
"Партії війни" в Росії не стали ненавидіти Україну менше – вони б із задоволенням її знищили б. Просто зараз вони розуміють, що це неможливо. Тому в них зараз з'явилося завдання – зберегти владу й власність у країні, яка програє. Це майже нездійсненне завдання. Вони всі ж мільярдери і їм якось треба "виходити" з ситуації", – резюмував Піонтковський.
Читайте також Зеленський на своєму місці, Путін це розуміє, – Галлямов про політичну поразку Росії
Вас також може зацікавити – у росіян паніка на Херсонщині: дивіться відео
Росія втрачає вплив у світі: останні новини
- Влітку 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним. Тож, від Росії почали відвертатися ті союзники, на підтримку яких вони так сподівалися.
- Президент Таджикистану Емомалі Рахмон дорікнув Владіміру Путіну і закликав його не ставитися до держав Центральної Азії, як до країн колишнього СРСР.
- Водночас видання Financial Times прогнозує, що вже на наступному тижні українські захисники зможуть звільнити з-під російської окупації Херсон. Ця подія спровокує "тектонічні зміни в бункері".