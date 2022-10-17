Проблеми Росії у війні починають розуміти не лише у Кремлі, але й російські фінансово-економічні еліти. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Експерт зазначив, що під час війни проти України Росія не лише зазнає поразки на полі бою, але й продовжує втрачати міжнародний вплив.

Одна з найважливіших історичних місій ЗСУ – що вони повністю зруйнували російську імперію. Намагаючись підкорити Україну, Путін повністю втратив Вірменію з Азербайджаном – тепер це турбота його турецького друга. Є також втрата Казахстану, позаяк президент Токаєв першим почав нагадувати Путіну, що він президент незалежної держави,

– пояснив оглядач.

За його словами, Росія також уже втратила "найвірніших" середньоазіатських васалів – Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан.

"Закінчилась ОДКБ – Киргизстан категорично відмовився проводити військові маневри та проводити участь у них. Це величезний каскад зовнішньополітичних поразок", – додав аналітик.

Зауважте. ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку. Туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

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На його думку, в таких умовах російській еліті доведеться обирати, що далі робити.

"Партії війни" в Росії не стали ненавидіти Україну менше – вони б із задоволенням її знищили б. Просто зараз вони розуміють, що це неможливо. Тому в них зараз з'явилося завдання – зберегти владу й власність у країні, яка програє. Це майже нездійсненне завдання. Вони всі ж мільярдери і їм якось треба "виходити" з ситуації", – резюмував Піонтковський.

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