Про це для 24 каналу розповів головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

До теми Вірменський розворот: чому ОДКБ приречена на розпад

"Був напад не на Карабах, який Вірменія незаконно контролювала, а, власне, на територію Вірменії. Тобто це вже має бути відповідно до всіх зобов'язань ОДКБ. Оскільки це був напад на країну, яка належить до ОДКБ. У це повинна були втрутитись Росія, яка уникла відповідальності", – зазначив Ус.

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Росія нічого не вирішує

За словами експерта, ігнорування Вірменії продемонструвало, що Росія не може виконувати своїх зобов'язань. Згодом була заява президента Таджикистану Емомалі Рахмона. Він дорікнув Путіну імперським ставленням та заявив, що Росія має поважати його країну. Це, як вважає Ус, пов'язано з тим, що Рахмон добре прораховує дії Кремля – коли Росія не допомогла Вірменії, то завтра "Талібан" може вирішити окупувати Таджикистан.

Ус розповів, що раніше безпеку Таджикистану гарантувала 201 військова російська база. Проте в Україні неодноразово ловили солдатів з цієї бази. Відтак, військових на об'єкті вже немає. Експерт наголосив, що Таджикистан розуміє – Росія їх не захистить, а якщо буде напад, то Кремль поведеться як з Вірменією.

Тому дійсно вони починають шукати інших союзників. Є 2 варіанти – Китай та Туреччина. Тоді питання – а навіщо Росія взагалі й чому її треба слухати? Країни ОДКБ розуміють, що треба міняти Росію на когось іншого. Це те, чого добився Путін, – зазначив Ус.

Зауважте. ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку. Туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.