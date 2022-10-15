Об этом для 24 канала рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус.

К теме Армянский разворот: почему ОДКБ обречена на распад

"Было нападение не на Карабах, которое Армения незаконно контролировала, а, собственно, на территорию Армении. То есть это уже должно быть в соответствии со всеми обязательствами ОДКБ. Поскольку это было нападение на страну, которая принадлежит к ОДКБ. В это должна была вмешаться Россия, которая избежала ответственности", – отметил Ус.

Обратите внимание – Таджикистан не верит России: смотрите видео

Россия ничего не решает

По словам эксперта, игнорирование Армении продемонстрировало, что Россия не может выполнять свои обязательства. Впоследствии последовало заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он упрекнул Путина в имперском отношении и заявил, что Россия должна уважать его страну. Это, как считает Ус, связано с тем, что Рахмон хорошо просчитывает действия Кремля – когда Россия не помогла Армении, то завтра "Талибан" может решить оккупировать Таджикистан.

Ус рассказал, что ранее безопасность Таджикистана гарантировала 201 военная российская база. Однако в Украине не раз ловили солдат с этой базы. Следовательно, военных на объекте уже нет. Эксперт подчеркнул, что Таджикистан понимает – Россия их не защитит, а если будет нападение, то Кремль будет вести себя как Арменией.

Поэтому действительно они начинают искать других союзников. Есть 2 варианта – Китай и Турция. Тогда вопрос – а зачем Россия вообще и почему ее нужно слушать? Страны ОДКБ понимают, что нужно менять Россию на кого-нибудь другого. Это то, чего добился Путин,

– отметил Ус.

Примите во внимание. ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности. Туда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.