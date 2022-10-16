Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, з Владіміром Путіним вже сталося щось психологічно страшне.

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3 самогубних помилки Путіна

І відбулося це на зустрічі в Самарканді під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Так, всі люди, яких російський президент вважав своїми союзниками, публічно його "опустили".

Путін повернувся до Москви вранці 19 вересня і з цього часу здійснює жахливі та самогубні вчинки, відрізаючи собі будь-які шляхи до відступу,

– зауважив російський публіцист.

Піонтковський назвав головні помилки російського президента. За його словами, це:

"часткова" мобілізація;

так звані референдуми на окупованих територіях України та їх анексія;

чергові залякування застосуванням ядерної зброї. Саме після останніх спроб ядерного шантажу прозвучали чіткі заяви союзників України щодо наслідків для російського президента.

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