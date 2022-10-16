Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, з Владіміром Путіним вже сталося щось психологічно страшне.
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3 самогубних помилки Путіна
І відбулося це на зустрічі в Самарканді під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Так, всі люди, яких російський президент вважав своїми союзниками, публічно його "опустили".
Путін повернувся до Москви вранці 19 вересня і з цього часу здійснює жахливі та самогубні вчинки, відрізаючи собі будь-які шляхи до відступу,
– зауважив російський публіцист.
Піонтковський назвав головні помилки російського президента. За його словами, це:
- "часткова" мобілізація;
- так звані референдуми на окупованих територіях України та їх анексія;
- чергові залякування застосуванням ядерної зброї. Саме після останніх спроб ядерного шантажу прозвучали чіткі заяви союзників України щодо наслідків для російського президента.
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Останні новини Росії: коротко
- Владімір Путін найближчими днями знову збирає членів Ради безпеки Росії на нараду. Причини й порядок денний цього дійства поки не оголошують. Про засідання Радбезу 16 жовтня повідомили пропагандистські ЗМІ. Однак офіційно в Кремлі це ще не коментували.
- Президент Таджикистану Емомалі Рахмон дорікнув очільнику Кремля і закликав його не ставитися до держав Центральної Азії як до країн колишнього СРСР. Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що це насправді був демарш проти Путіна.
- У Кремлі неодноразово лунали заклики щодо переговорів з Україною. Однак Росії вони потрібні лише для того, аби досягти режиму припинення вогню на фронті та підготуватися до нового наступу.
- Ще наприкінці вересня Росія відверто шантажувала Україну та світ ядерною зброєю. Однак останнім часом у Кремлі утримуються від ядерних погроз. Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов, що російський президент вже нічого не може зробити й "пливе течією", саме тому і затихли ядерні погрози.
- Кампанія з часткової мобілізації в Росії невдовзі може стати на паузу або взагалі завершитися. Відповідне рішення цілком може ухвалити російський президент, оскільки з 1 листопада в країні-агресорці стартує осінній призов.