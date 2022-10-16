Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, с Владимиром Путиным уже произошло нечто психологически страшное.

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3 самоубийственные ошибки Путина

И случилось это на встрече в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Так, все люди, которых российский президент считал своими союзниками, публично его "опустили".

Путин вернулся в Москву утром 19 сентября и с этого времени совершает ужасные и самоубийственные поступки, отрезая любые пути к отступлению,

– заметил российский публицист.

Пионтковский назвал главные ошибки российского президента. По его словам, это:

"частичная" мобилизация;

так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины и их аннексия;

очередные запугивания применением ядерного оружия. Именно после последних попыток ядерного шантажа прозвучали четкие заявления союзников Украины о последствиях для российского президента.

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