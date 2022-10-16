Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, с Владимиром Путиным уже произошло нечто психологически страшное.
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3 самоубийственные ошибки Путина
И случилось это на встрече в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Так, все люди, которых российский президент считал своими союзниками, публично его "опустили".
Путин вернулся в Москву утром 19 сентября и с этого времени совершает ужасные и самоубийственные поступки, отрезая любые пути к отступлению,
– заметил российский публицист.
Пионтковский назвал главные ошибки российского президента. По его словам, это:
- "частичная" мобилизация;
- так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины и их аннексия;
- очередные запугивания применением ядерного оружия. Именно после последних попыток ядерного шантажа прозвучали четкие заявления союзников Украины о последствиях для российского президента.
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Последние новости России: коротко
- Владимир Путин в ближайшие дни снова собирает членов Совбеза России на совещание. Причины и повестка дня этого действа пока не объявляют. О заседании Совбеза 16 октября сообщили пропагандистские СМИ. Однако официально в Кремле это еще не комментировали.
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон упрекнул главу Кремля и призвал его не относиться к государствам Центральной Азии как странам бывшего СССР. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что это действительно был демарш против Путина.
- В Кремле неоднократно раздавались призывы по переговорам с Украиной. Однако России они нужны только для того, чтобы достичь режима прекращения огня на фронте и подготовиться к новому наступлению.
- Еще в конце сентября Россия откровенно шантажировала Украину и мир ядерным оружием. Однако в последнее время в Кремле воздерживаются от ядерных угроз. Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов заявил, что российский президент уже ничего не может сделать и "плывет по течению", именно поэтому и затихли ядерные угрозы.
- Кампания по частичной мобилизации в России вскоре может стать на паузу или вообще завершиться. Соответствующее решение вполне может принять российский президент, поскольку с 1 ноября в стране-агрессоре стартует осенний призыв.