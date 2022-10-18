Об этом 24 каналу рассказал лидер политической партии "Опора народа" (Казахстан) Нуржан Альтаев. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский рассказал о том, что потерял Путин.

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Путина избегали

Альтаев отметил, что атмосфера самого саммита была интересной, собрались лидеры многих стран. Однако когда в Казахстан прилетел президент России, то Токаев не встретил его в аэропорту. Туда был отправлен премьер-министр. Путин даже не поздоровался с ним, а быстро прошел к автомобилю и уехал. На самом же саммите было заметно, что лидеры стран пытались избегать контактов с Путиным.

Раньше на подобных саммитах ничего подобного мы не видели. Токаев лично встретил в аэропорту президента Турции Эрдогана, лично встретил эмира Катара, позже, когда саммит завершился, он лично провел президента Туркменистана в аэропорт. Путина же не встретил и не провел,

– заметил лидер политической партии "Опора народа" (Казахстан).

Альтаев о саммите в Астане: смотрите видео

Путин обиделся

Он продолжил: создалось впечатление, что Путин обиделся. В целом, Путин вел себя не так, как обычно. Он был растерян, а со стороны лидеров других государств такого уважения, как было раньше, мы не видели. Также все видели определенный выпад Путину со стороны президента Таджикистана. Хотя в его монологе был заметный след СССР, когда все оглядывались на Москву.

"Раньше все просили о помощи у Москвы. Впрочем, мы никогда не наблюдали, чтобы президент одной из стран СНГ вот так открыто выступал и критиковал президента России. Это тоже было необычно", – подчеркнул Альтаев.

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