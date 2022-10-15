Соответствующее видео директор обнародовал в сети. Этим он показал, что поддерживает Украину.

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В Казахстане также заявляют о поддержке Украины

Хотите знать, с какой песни алматинский казах, директор нефтеперерабатывающей компании начинает утро,

– сказал мужчина.

После этого он с улыбкой включил в машине известную украинскую патриотическую песню "Батько наш – Бандера, Украина – мати". После этого он сказал "Слава Украине" и спел ее.

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Жители Казахстана поддерживают Украину

Следует вспомнить, что население Казахстана активно поддерживает Украину. Более того, они не очень рады россиянам, которые убегают от мобилизации.

Главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Усс заявил, что в войне России против Украины жители Казахстана приняли сторону украинцев.

В Турции были удивлены позицией Казахстана. Там думали, что поскольку Казахстан входит в ОДКБ, значит, казахи поддерживают Россию. Однако население Казахстана поддерживает не Россию, а Украину,

– сказал аналитик.

По его словам, такая позиция казахов связана с тем, что:

Россия представляет угрозу для их страны;

вполне возможно, что после Украины Кремль захочет отобрать северную часть Казахстана;

в стране это прекрасно понимают, ведь Москва очень многое об этом говорит.

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