Відповідне відео директор оприлюднив у мережі. Цим він показав, що підтримує Україну.

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У Казахстані також заявляють про підтримку України

Хочете знати, з якої пісні алматинський казах, директор нафтопереробної компанії починає ранок,

– сказав чоловік.

Після цього він з усмішкою увімкнув у машині відому українську патріотичну пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Після цього він сказав "Слава Україні" та заспівав її.

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Жителі Казахстану підтримують Україну

Варто пригадати, що населення Казахстану активно підтримує Україну. Ба більше, вони не дуже раді росіянам, які тікають від мобілізації.

Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус заявив, що у війні росії проти України жителі Казахстану стали на бік українців.

У Туреччині були здивовані позицією Казахстану. Там думали, що оскільки Казахстан входить до ОДКБ, значить, казахи підтримують росію. Однак населення Казахстану підтримує не росію, а Україну,

– сказав аналітик.

За його словами, така позиція казахів пов'язана з тим, що:

Росія є загрозою для їхньої країни;

цілком можливо, що після України Кремль захоче відібрати північну частину Казахстану;

в країні це чудово розуміють, адже Москва дуже багато про це говорить"

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