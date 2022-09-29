Ба більше, у війні росії проти України жителі Казахстану стали на бік українців. Про це 24 каналу розповів головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
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Чому казахи підтримують Україну
Як розповів Ус, під час недавнього відрядження до Анкари йому довелося поспілкуватися з представниками наукових та аналітичних кіл Туреччини.
У Туреччині були здивовані позицією Казахстану. Там думали, що оскільки Казахстан входить до ОДКБ, значить, казахи підтримують росію. Однак населення Казахстану підтримує не росію, а Україну,
– сказав аналітик.
За його словами, така позиція казахів пов'язана з загрозою, яку становить росія для їхньої країни.
"Цілком можливо, що після України росія захоче відібрати північну частину Казахстану. В країні це чудово розуміють. Росія дуже багато про це говорить", – зазначив Ус.
Чим росіяни-втікачі загрожують Казахстану
Як зазначив аналітик, втікачі від мобілізації, які масово виїжджають з росії до Казахстану, можуть становити загрозу для безпеки цієї країни.
Громадяни росії, які тікали до Казахстану в лютому – березні, не підтримували дії своєї країни, тобто політично вони проти росії. Ті, хто тікає зараз, в принципі підтримують політику кремля. Це великий ризик,
– наголосив Ус.
Він додав, що головне завдання для системи безпеки Казахстану – не допустити політичних заяв від громадян росії, які тікають від мобілізації.
Неприємні сигнали для росії
За словами аналітика, ситуація розгортається неприємним для путіна чином ще й тому, що Казахстан належить до сфери впливу Китаю. Як зазначив Ус, нещодавно від Пекіна пролунали 2 важливі заяви.
- Китай пообіцяв підтримувати захист суверенітету й територіальної цілісності Казахстану.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердив повагу Китаєм суверенітету і територіальної цілісності України.
Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень вважає, що це тривожні звістки для москви.
Це дуже неприємні для росії сигнали. Адже до початку війни в Україні у росії заявляли, що їхніми союзниками є Китай та Індія. А зараз Індія вже проти москви. Китай ще поки залишається з росією. Але все більше натяків на те, що скоро китайці не захочуть бути в одному човні з росіянами,
– наголосив Ус.
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Ситуація в Казахстані: коротко
- Після оголошення диктатором владіміром путіним часткової мобілізації в росії Казахстан став одним із напрямків для втечі росіян. Однак казахи не раді бачити їх у своїй країні.
- Через наплив російських ухилянтів у Казахстані значно зросли ціни на оренду та продукти.
- Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян у разі оголошення їх у розшук.