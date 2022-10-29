Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. В частности, казахская компания "Казатомпром", являющаяся крупнейшим добытчиком урана в мире, ищет другие пути для экспорта своей продукции.
Читайте также У власти истерика, – Альтаев объяснил, почему в Казахстане объявили досрочные президентские выборы
Хотя раньше, как сообщает Reuters, Казахстан поставлял уран преимущественно через территорию России.
История со снабжением урана в обход России ударит по российской экономике достаточно нишево. Однако это лишь часть большого комплекса мер со стороны Казахстана,
– отметил Божко.
Почему Казахстан уменьшает сотрудничество с Россией
По словам политолога, Казахстан ограничил сотрудничество с Россией еще в ряде направлений.
- В частности, власти страны запретили экспортировать через свою территорию ряд товаров в Россию.
- Казахстан переманивает международные компании, ушедшие с российского рынка на фоне войны страны-агрессоры против Украины.
Как отметил Божко, новые принципы сотрудничества с Москвой сформировались после состоявшегося в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Все это результат комплексных политических решений, которые были приняты не без влияния Китая, а также не без участия США и Турции,
– заметил Божко.
"Россия превысила пределы дозволенного"
По его словам, меры, предпринимаемые властями Казахстана против России, стали следствием положения, в котором оказалась Москва.
Позиция России в Центральной Азии пошатнулась с началом полномасштабной войны в Украине. В этом году Казахстан увеличил оборонный бюджет на 50%. Это все – прямой сигнал в ответ на то, что Россия сделала в Украине,
– подчеркнул Божко.
Он добавил, что сейчас никто не доверяет Москве. В своих отношениях с Россией страны руководствуются только прагматикой и четким расчетом.
Обратите внимание "Путину не простят, что он сплотил Запад": может ли Китай забрать часть территории России
"Россия, проводя свою экспансию, пошла на существенное превышение пределов разрешенной агрессии. Это испугало не только живущих на Западе людей, но и жителей большинства постсоветских республик", – сказал глава Центра политических студий "Доктрина".
Ярослав Божко проанализировал позицию Китая относительно войны в Украине: смотрите видео
Позиция Казахстана относительно войны в Украине: главное
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время выступления на петербургском международном экономическом форуме 17 июня заявил, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Это произошло прямо перед Владимиром Путиным.
- После оглашения диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в России Казахстан стал одним из направлений для бегства россиян. Однако казахи не рады видеть их в своей стране.
- В октябре в Казахстане прошел саммит стран Азии. Среди участников этого мероприятия был и Путин, которого, в отличие от предыдущих лет, лидеры других государств просто избегали.