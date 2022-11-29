Сотні тисяч росіян вже встигли втекти до Казахстану. Про це заявили у міністерстві праці країни, інформує 24 канал.

​Зверніть увагу Втекли від "могилізації": близько 700 тисяч росіян виїхали за кордон, – ЗМІ

Скільки росіян втекли від мобілізації до Казахстану

Як розповіла міністр праці та соціального захисту населення Тамара Дуйсенова, з початку оголошення мобілізації в Росії до Казахстану в'їхали понад 400 тисяч росіян.

За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи понад 400 тисяч росіян приїхали, виїхали понад 320 тисяч і близько 100 тисяч росіян поки що перебувають тут,

– зазначила Дуйсенова.

Зверніть увагу! Між Росією та Казахстаном діє угода, згідно з якою кордони країн можна перетинати за внутрішнім паспортом.

Чому росіяни втікають за кордон

21 вересня – одразу після оголошення часткової мобілізації – з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків.

У перші хвилини після оголошення мобілізації всі квитки на прямі рейси з Москви до Стамбула та Єревану були розпродані. А за кілька днів ситуація з виїздом росіян стала катастрофічною.

До речі, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів 24 каналу, що Путін дуже боїться повної мобілізації. Поки йому страшно навіть говорити про те, що її оголосять, аби поповнити російську армію в обов'язковому порядку.

За словами Денисенка, зараз росіяни не хочуть воювати. Але в них є бажання перемогти. Утім, вони бажають дивитись на цю війну з телевізора, а не воювати.

Варте уваги – Хто згоден приймати росіян, які тікають від мобілізації: дивіться відео