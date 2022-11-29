Першими його складатимуть етнічні казахи, які приїхали у державу, та у яких не записана національність у відповідній графі в документах. Про це заявила міністр праці та соціального захисту Тамара Дуйсенова.
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Не лише мова
Такий іспит передбачений новою концепцією міграційної політики. Згідно з нею до 2027 року охочі отримати громадянство Казахстану повинні продемонструвати знання на базовому рівні:
- казахської мови,
- історії,
- Конституції країни.
Раніше уряд Казахстану уже підготував проєкт закону "Про громадянство Республіки Казахстан", згідно з яким відсутність таких знань стане додатковою підставою для відмови в отриманні або відновленні громадянства.
Зараз із далекого зарубіжжя прибувають етнічні казахи, у яких у документах не прописано, якої вони є національності. Ми апробуватимемо (іспит – 24 канал) на наступний рік для тих етнічних казахів, у яких у документах не прописана національність,
— сказала Дуйсенова.
Уряд Казахстану пояснює такі нововведення необхідністю запобігти фактам подвійного громадянства. Однак зазначимо, що це важливо й для безпеки держави, адже після оголошення часткової мобілізації у Росії до Казахстану приїхало до 100 тисяч росіян. Багато з них проти мобілізації, але аж ніяк не проти загарбницької політики диктатора. А з історії України відомо, що Росія ну дуже любить "захищати" права своїх людей за межами власних кордонів.
Яка ситуація зараз
У чинній редакції закону громадянство Казахстану можуть отримати особи, які:
- постійно проживають на території країни на законних підставах не менше п'яти років,
- або у шлюбі з громадянами Казахстану не менше трьох років,
- або громадяни колишніх союзних республік, які прибули до Казахстану з метою постійного проживання та мають одного з близьких родичів серед громадян Казахстану.
При цьому існують 14 підстав для відмови надання чи відновлення громадянства, більшість з яких пов'язана з порушеннями законодавства. Однак серед них немає незнання казахської мови.
Казахи підтримують Україну
- Багато казахів у війні Росії проти України стали на бік нашої держави. Така позиція казахів, зокрема, пов'язана з загрозою, яку становить Росія для їхньої країни.
- Також казахи не дуже радісно зустріли росіян-втікачів від мобілізації. Ба більше, деякі казахи намагаються навчити росіян поважати територіальну цілісність інших країн.
- Також мережею прокотилася хвиля роликів, де громадяни Казахстану тролять громадян країни-агресорки.
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