Першими його складатимуть етнічні казахи, які приїхали у державу, та у яких не записана національність у відповідній графі в документах. Про це заявила міністр праці та соціального захисту Тамара Дуйсенова.

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Не лише мова

Такий іспит передбачений новою концепцією міграційної політики. Згідно з нею до 2027 року охочі отримати громадянство Казахстану повинні продемонструвати знання на базовому рівні:

  • казахської мови,
  • історії,
  • Конституції країни.

Раніше уряд Казахстану уже підготував проєкт закону "Про громадянство Республіки Казахстан", згідно з яким відсутність таких знань стане додатковою підставою для відмови в отриманні або відновленні громадянства.

Зараз із далекого зарубіжжя прибувають етнічні казахи, у яких у документах не прописано, якої вони є національності. Ми апробуватимемо (іспит – 24 канал) на наступний рік для тих етнічних казахів, у яких у документах не прописана національність,
​— сказала Дуйсенова.

Уряд Казахстану пояснює такі нововведення необхідністю запобігти фактам подвійного громадянства. Однак зазначимо, що це важливо й для безпеки держави, адже після оголошення часткової мобілізації у Росії до Казахстану приїхало до 100 тисяч росіян. Багато з них проти мобілізації, але аж ніяк не проти загарбницької політики диктатора. А з історії України відомо, що Росія ну дуже любить "захищати" права своїх людей за межами власних кордонів.

Яка ситуація зараз

У чинній редакції закону громадянство Казахстану можуть отримати особи, які:

  • постійно проживають на території країни на законних підставах не менше п'яти років,
  • або у шлюбі з громадянами Казахстану не менше трьох років,
  • або громадяни колишніх союзних республік, які прибули до Казахстану з метою постійного проживання та мають одного з близьких родичів серед громадян Казахстану.

При цьому існують 14 підстав для відмови надання чи відновлення громадянства, більшість з яких пов'язана з порушеннями законодавства. Однак серед них немає незнання казахської мови.

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