Чимало росіян втекли до Казахстану. Там вони здебільшого поводяться нахабно, демонструючи відому приказку про "пусти свиню під стіл". Місцеві жителі у відповідь елегантно тролять росіян, інформує 24 канал.

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Зокрема, зняли епічне розважальне відео про легендарний місцевий шоколад. У кадрі з'являється типовий росіянин "внє палітікі". Йому вже пощастило втекти й тепер "бідолашного" чекають справжні випробування. Наприклад, як дотягнути свою важку валізу. Можливо, там пралька, яку так охоче крадуть росіяни.

Росіянина знаходить місцевий житель, який дає йому шоколад зі смаком свободи. До слова, це відео варто показати "чмобікам". Нехай зрозуміють, як виглядає справжній шоколад й не плутають його з тим, що намагається їм підсунути російська влада.

Росіян-втікачів тролять у Казахстані: дивіться відео

Як ще казахи тролять росіян

Казахи зневажають росіян й засуджують війну Росії проти України. Коли восени 2022 року громадяни країни-окупантки кинулися тікати до Казахстану, там показали, що окупантам не раді. Казахи – дуже креативний народ. У соцмережах вони запустили низку тематичних трендів.

Окрім того, росіянам ставлять питання: чий Донецьк, Луганськ, Крим. У відповідь росіяни бліднуть, червоніють, затинаються та страждають від амнезії.

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