Тепер казахи записують відео під слова президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка. Отож весь тікток рясніє відео зі словами "Слава Україні, слава нації і пи*дець російській федерації", повідомляє 24 канал.

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Після оголошення владіміром путіним часткової мобілізації росіяни масово почали виїжджати у Казахстан. Це при тому, що раніше вони зневажливо ставилися до казахів, які приїжджали у їхню країну. Москвичі не хотіли здавати їм квартири в оренду й наголошували, що "Москва не гумова".

Приймати у себе громадян держави, яка напала на іншу, казахи не хочуть. Про це вони відверто говорять у соцмережах.

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У відповідь українці залишають багато позитивних коментарів під відео. Вони дякують казахам за підтримку під час війни. Дехто вже навіть жартує, що невдовзі відео під слова Поворознюка запише російський комік з Казахстану Нурлан Сабуров. Він прославився відсутністю позиції через війну в Україні й обурливими висловлюваннями, коли українці намагалися зірвати його концерти у США.

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Зверніть увагу! Ще станом на 23 вересня кількість росіян, які з початку повномасштабної війни в Україні втекти у Казахстан, перевалила за півтора мільйона. Зараз їх може бути ще більше, адже після оголошення мобілізації на кордоні утворилися величезні черги.

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