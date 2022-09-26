Теперь казахи записывают видео под слова президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка. Так что весь тикток изобилует видео со словами "Слава Украине, слава нации и пи*дец российской федерации", сообщает 24 канал.

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Как казахи поддерживают Украину в соцсетях

После объявления владимиром путиным частичной мобилизации россияне массово начали выезжать в Казахстан. Это при том, что раньше они пренебрежительно относились к казахам, приезжавшим в их страну. Москвичи не хотели сдавать им квартиры в аренду и отмечали, что "Москва не резиновая".

Принимать у себя граждан напавшего на другое государства казахи не хотят. Об этом они откровенно говорят в соцсетях.

Как казахи встречают россиян-уклонистов: видео

@sulioxo

Слава Україні! Героям слава!

♬ Пизда московії - равлик

Казахи не говорят россиянам "добро пожаловать": видео

@adilllbekova

Шаңыраққа қараңдар!

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В Казахстане не хотят видеть символику оккупантов: видео

@arumiinnxex

 

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Россиянам не рады в Казахстане: видео

@agent._.baby

 

♬ Пизда московії - равлик

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В ответ украинцы оставляют много положительных комментариев под видео. Они благодарят казахов за поддержку во время войны. Кое-кто даже шутит, что вскоре видео под слова Поворознюка запишет российский комик из Казахстана Нурлан Сабуров. Он прославился отсутствием позиции из-за войны в Украине и возмутительными высказываниями, когда украинцы пытались сорвать его концерты в США.

Украинцы ждут тикток от Сабурова: видео

@07_nani_07

 

♬ Пизда московії - равлик

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