Теперь казахи записывают видео под слова президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка. Так что весь тикток изобилует видео со словами "Слава Украине, слава нации и пи*дец российской федерации", сообщает 24 канал.

К теме "Сдаем квартиры только не славянам": в Казахстане запустили новый тренд из-за нашествия россиян

Как казахи поддерживают Украину в соцсетях

После объявления владимиром путиным частичной мобилизации россияне массово начали выезжать в Казахстан. Это при том, что раньше они пренебрежительно относились к казахам, приезжавшим в их страну. Москвичи не хотели сдавать им квартиры в аренду и отмечали, что "Москва не резиновая".

Принимать у себя граждан напавшего на другое государства казахи не хотят. Об этом они откровенно говорят в соцсетях.

Как казахи встречают россиян-уклонистов: видео

Казахи не говорят россиянам "добро пожаловать": видео

В Казахстане не хотят видеть символику оккупантов: видео

Россиянам не рады в Казахстане: видео

К теме Жительница Казахстана хочет ответа на вопрос "Чей Крым", прежде чем сдавать квартиру россиянам

В ответ украинцы оставляют много положительных комментариев под видео. Они благодарят казахов за поддержку во время войны. Кое-кто даже шутит, что вскоре видео под слова Поворознюка запишет российский комик из Казахстана Нурлан Сабуров. Он прославился отсутствием позиции из-за войны в Украине и возмутительными высказываниями, когда украинцы пытались сорвать его концерты в США.

Украинцы ждут тикток от Сабурова: видео

Обратите внимание! Еще по состоянию на 23 сентября количество россиян, с начала полномасштабной войны в Украине бежавших в Казахстан, перевалило за полтора миллиона. Теперь их может быть еще больше, ведь после объявления мобилизации на границе образовались огромные очереди.

Смотрите больше – президента Казахстана призывают закрыть границу для россиян: видео