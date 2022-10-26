Концерт VOICE of PEACE, в якому взяли участь артисти з України та Казахстану, відбувся раніше в Алмати.
До теми Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти: куди підуть гроші
Серед тих, хто виступав, були:
- Тіна Кароль,
- Монатік,
- DOROFEEVA,
- Айкін,
- Данелія Тулешова,
- Аргоня,
- Сітора Назарова,
- Асилбек,
- Сиримтай Єнсепови.
Як пройшов благодійний концерт VOICE of PEACE в Казахстані: дивіться відео
Організатори з Talent Corporation провели антивоєнний концерт на підтримку України, а зібрані кошти передали Благодійному фонду Тіни Кароль. У свою чергу Фонд направив пожертвування дитячим онкологічним відділенням, які потребують додаткової підтримки у складних умовах бойових дій.
"Від імені свого фонду я дякую кожному глядачу, який, купуючи квиток на благодійний концерт VOICE of PIECE в Алмати, тим самим підтримав маленьких українців, які під час війни борються з підступною хворобою на ім'я рак. Завдяки вам ми змогли забезпечити дві клініки необхідними медикаментами та найближчим часом зробимо це знову та знову", – прокоментувала Тіна Кароль.
Тіна Кароль після виступу на VOICE of PIECE подякувала громадянам Казахстану / Фото з інстаграму співачки