Концерт VOICE of PEACE, в якому взяли участь артисти з України та Казахстану, відбувся раніше в Алмати.

До теми Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти: куди підуть гроші

Серед тих, хто виступав, були:

Тіна Кароль,

Монатік,

DOROFEEVA,

Айкін,

Данелія Тулешова,

Аргоня,

Сітора Назарова,

Асилбек,

Сиримтай Єнсепови.

Як пройшов благодійний концерт VOICE of PEACE в Казахстані: дивіться відео

Організатори з Talent Corporation провели антивоєнний концерт на підтримку України, а зібрані кошти передали Благодійному фонду Тіни Кароль. У свою чергу Фонд направив пожертвування дитячим онкологічним відділенням, які потребують додаткової підтримки у складних умовах бойових дій.

"Від імені свого фонду я дякую кожному глядачу, який, купуючи квиток на благодійний концерт VOICE of PIECE в Алмати, тим самим підтримав маленьких українців, які під час війни борються з підступною хворобою на ім'я рак. Завдяки вам ми змогли забезпечити дві клініки необхідними медикаментами та найближчим часом зробимо це знову та знову", – прокоментувала Тіна Кароль.

Тіна Кароль після виступу на VOICE of PIECE подякувала громадянам Казахстану / Фото з інстаграму співачки