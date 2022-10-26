Концерт VOICE of PEACE, в котором приняли участие артисты из Украины и Казахстана, состоялся ранее в Алматы (Казахстан).
К теме Монатик назвал сумму средств, собранную за три концерта: куда пойдут деньги
Среди выступавших были:
- Тина Король,
- Монатик,
- DOROFEEVA,
- Айкын,
- Данелия Тулешова,
- Аргоня,
- Ситора Назарова,
- Асылбек,
- Сырымтай Енсепов.
Как прошел благотворительный концерт VOICE of PEACE в Казахстане: смотрите видео
Организаторы из Talent Corporation провели антивоенный концерт в поддержку Украины, а собранные средства передали Благотворительному фонду Тины Кароль. В свою очередь Фонд направил пожертвование детским онкологическим отделениям, нуждающимся в дополнительной поддержке в сложных условиях боевых действий.
«От имени своего фонда я благодарю каждого зрителя, который, покупая билет на благотворительный̆ концерт VOICE of PIECE в Алматы, тем самым поддержал маленьких украинцев, которые во время войны борются с коварной болезнью "рак", — прокомментировала Тина Кароль. — Благодаря вам мы смогли обеспечить две клиники необходимыми медикаментами, и в ближайшее время сделаем это снова и снова».
Тина Кароль после выступления на VOICE of PIECE поблагодарила граждан Казахстана / Фото из инстаграма певицы