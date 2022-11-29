Первыми его будут сдавать приехавшие в государство этнические казахи, у которых не записана национальность в соответствующей графе в документах. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.
Достойно внимания Средства, собранные на антивоенном концерте в Казахстане, передали детским онкоцентрам в Украине.
Не только язык
Такое испытание предусмотрено новой концепцией миграционной политики. Согласно ей до 2027 года желающие получить гражданство Казахстана должны продемонстрировать знания на базовом уровне:
- казахского языка,
- истории,
- Конституции страны.
Ранее правительство Казахстана уже подготовило проект закона "О гражданстве Республики Казахстан", согласно которому отсутствие таких знаний станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства.
Сейчас из дальнего зарубежья прибывают этнические казахи, в которых в документах не прописано, какой они национальности. Мы будем апробировать (экзамен – 24 канал) на следующий год для тех этнических казахов, у которых в документах не прописана национальность,
– сказала Дуйсенова.
Правительство Казахстана объясняет такие нововведения необходимостью предотвратить факты двойного гражданства. Однако отметим, что это важно и для безопасности государства, ведь после объявления частичной мобилизации в России в Казахстан приехало до 100 тысяч россиян. Многие из них против мобилизации, но отнюдь не против захватнической политики диктатора. А из истории Украины известно, что Россия очень любит "защищать" права своих людей за пределами собственных границ.
Какая ситуация сейчас
В действующей редакции закона гражданство Казахстана могут получить лица, которые:
- постоянно проживают на территории страны на законных основаниях не менее пяти лет,
- или в браке за гражданами Казахстана не менее трех лет,
- или граждане бывших союзных республик, которые прибыли в Казахстан с целью постоянного проживания и имеющие одного из близких родственников среди граждан Казахстана.
При этом существуют 14 оснований для отказа в предоставлении или восстановлении гражданства, большинство из которых связано с нарушениями законодательства. Однако среди них нет незнания казахского языка.
Казахи поддерживают Украину
- Многие казахи в войне России против Украины стали на сторону нашего государства. Такая позиция казахов, в частности, связана с угрозой России для их страны.
- Также казахи не очень радостно встретили россиян-беглецов от мобилизации. Более того, некоторые казахи пытаются научить россиян уважать территориальную целостность других стран.
- Также по сети прокатилась волна роликов, где граждане Казахстана троллят граждан страны-агрессорки.
Ранее – президента Казахстана призывают закрыть границу для россиян: видео