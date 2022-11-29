Первыми его будут сдавать приехавшие в государство этнические казахи, у которых не записана национальность в соответствующей графе в документах. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

Достойно внимания Средства, собранные на антивоенном концерте в Казахстане, передали детским онкоцентрам в Украине.

Не только язык

Такое испытание предусмотрено новой концепцией миграционной политики. Согласно ей до 2027 года желающие получить гражданство Казахстана должны продемонстрировать знания на базовом уровне:

казахского языка,

истории,

Конституции страны.

Ранее правительство Казахстана уже подготовило проект закона "О гражданстве Республики Казахстан", согласно которому отсутствие таких знаний станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства.

Сейчас из дальнего зарубежья прибывают этнические казахи, в которых в документах не прописано, какой они национальности. Мы будем апробировать (экзамен – 24 канал) на следующий год для тех этнических казахов, у которых в документах не прописана национальность,

– сказала Дуйсенова.

Правительство Казахстана объясняет такие нововведения необходимостью предотвратить факты двойного гражданства. Однако отметим, что это важно и для безопасности государства, ведь после объявления частичной мобилизации в России в Казахстан приехало до 100 тысяч россиян. Многие из них против мобилизации, но отнюдь не против захватнической политики диктатора. А из истории Украины известно, что Россия очень любит "защищать" права своих людей за пределами собственных границ.

Какая ситуация сейчас

В действующей редакции закона гражданство Казахстана могут получить лица, которые:

постоянно проживают на территории страны на законных основаниях не менее пяти лет,

или в браке за гражданами Казахстана не менее трех лет,

или граждане бывших союзных республик, которые прибыли в Казахстан с целью постоянного проживания и имеющие одного из близких родственников среди граждан Казахстана.

При этом существуют 14 оснований для отказа в предоставлении или восстановлении гражданства, большинство из которых связано с нарушениями законодательства. Однако среди них нет незнания казахского языка.

Казахи поддерживают Украину

Многие казахи в войне России против Украины стали на сторону нашего государства. Такая позиция казахов, в частности, связана с угрозой России для их страны.

Также казахи не очень радостно встретили россиян-беглецов от мобилизации. Более того, некоторые казахи пытаются научить россиян уважать территориальную целостность других стран.

Также по сети прокатилась волна роликов, где граждане Казахстана троллят граждан страны-агрессорки.

Ранее – президента Казахстана призывают закрыть границу для россиян: видео