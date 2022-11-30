Об этом для 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Токаев понимает непредсказуемость Путина.
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"Казахстан имеет большую сухопутную границу с Россией, которую вообще не охраняют. Устроить себе проблемы Токаев не хочет. Однако Токаев все дальше будет отходить от Путина", – считает Яковенко.
С кем имеет связи Казахстан
По словам журналиста, Токаев обладает огромным потенциалом многовекторности. Это не только ресурсы страны.
Казахстан имеет очень сильные связи с Китаем. По инвестициям Китай значительно превышает Россию, – сказал Яковенко.
Кроме этого, как отметил журналист, у Казахстана есть огромные связи с Западом, потому что лучшие куски казахской экономики принадлежат европейским акционерным компаниям. Яковенко рассказал, также есть политическое и культурное влияние Турции.
"Также говорится о личной многовекторности Токаева, который был высокопоставленным международным дипломатом, членом разных структур. Это кадровый дипломат, обладающий очень высоким потенциалом интегрированности", – добавил Яковенко.
Обратите внимание – полное интервью с Игорем Яковенко: смотрите видео
Что происходит в Казахстане: последние новости
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