Бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев подчеркнул, что позиция Казахстана в Россию очень сильно изменилась с началом войны. Об этом он рассказал 24 Канала.
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Слова серьезного лидера
Он отметил, что первый визит Токаева после инаугурации был в Россию, потому что она самый крупный сосед Казахстана.
Традиционно все самые крупные экономические связи были также с Россией. В Казахстане очень большая российская диаспора. Достаточно много украинцев проживает в Казахстане – более 200 тысяч человек,
– подчеркнул он.
Но, по словам собеседника, с началом полномасштабной агрессии России против Украины, несправедливой войны, которую развязала страна-агрессор, Токаев, как блестящий дипломат, пытается дистанцироваться от Путина и его агрессивно-фашистской политики.
Как изменились отношения Казахстана и России с началом войны: смотрите видео
Общественный деятель вспомнил, как в прошлом году на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге Токаев заявил о том, что Казахстан не будет признавать квазигосударственные формирования так называемых "ДНР" и "ЛНР" и не будет помогать России обходить санкции.
"Когда Токаев это говорил, он находился в двух метрах от Путина. И поэтому его слова прозвучали как высказывание очень серьезного лидера. Он это сказал не в интервью журналисту, а перед большой аудиторией, которая на 80% состояла из прислужников Путина" , – подчеркнул Арман Шураев.
Отношения Казахстана и России: важное
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что Токаев находится в ситуации, когда ему невозможно демонстративно оборвать связи с Кремлем. Он отметил, что Казахстан имеет большую сухопутную границу с Россией, которую вообще не охраняют. Устроить себе проблемы Токаев не хочет. Однако в дальнейшем он будет отходить от Путина.
- Западные СМИ обратили внимание на то, что Казахстан начал заметно выходить из сферы влияния России. Он углубил связи с Китаем, Турцией и Европой. Более того, Казахстан принял у себя сотни западных компаний, покинувших рынок России, а также заморозил ряд проектов с Россией из-за санкций и вышел из соглашения СНГ о валютном комитете.