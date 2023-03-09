Бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев подчеркнул, что позиция Казахстана в Россию очень сильно изменилась с началом войны. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Слова серьезного лидера

Он отметил, что первый визит Токаева после инаугурации был в Россию, потому что она самый крупный сосед Казахстана.

Традиционно все самые крупные экономические связи были также с Россией. В Казахстане очень большая российская диаспора. Достаточно много украинцев проживает в Казахстане – более 200 тысяч человек,

– подчеркнул он.

Но, по словам собеседника, с началом полномасштабной агрессии России против Украины, несправедливой войны, которую развязала страна-агрессор, Токаев, как блестящий дипломат, пытается дистанцироваться от Путина и его агрессивно-фашистской политики.

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Общественный деятель вспомнил, как в прошлом году на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге Токаев заявил о том, что Казахстан не будет признавать квазигосударственные формирования так называемых "ДНР" и "ЛНР" и не будет помогать России обходить санкции.

"Когда Токаев это говорил, он находился в двух метрах от Путина. И поэтому его слова прозвучали как высказывание очень серьезного лидера. Он это сказал не в интервью журналисту, а перед большой аудиторией, которая на 80% состояла из прислужников Путина" , – подчеркнул Арман Шураев.

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