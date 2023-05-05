"У Путина незакрытый гештальт": почему в России начали говорить о захвате Казахстана

В последние несколько недель от российских пропагандистов звучат высказывания, что нужно захватить Казахстан. Ибо северная его часть – "исконно русская" территория.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Он предположил, насколько такие заявления могут носить реальный характер.

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Зачем России Казахстан

Алексей Бурлаков отметил два момента, которые могли породить подобные идеи. Первый касается событий начала 2022 года, когда страны ОДКБ, в том числе и Россия, отправляли в Казахстан своих правоохранителей, которые помогали придушить протесты в стране.

И вот это должок: будто бы Путин помог Токаеву сохранить власть, а тот ничем ему не ответил. Я думаю, что у Путина осталась эта зацепка, незакрытый гештальт, и он будет что-то просить от Казахстана. Но не экономическими вещами, потому что Казахстан сказал: мы вам не будем помогать обходить санкции. Возможно, энергетическими проектами,

– отметил он.

Другая причина, о которой указал журналист, может быть связана с Байконуром.

"Был скандал с компаниями, связанными с Байконуром. Это большая территория, контролируемая Россией, там работают несколько обслуживающих компаний. У них возникли споры в том числе с Казахстаном. У этих компаний заморозили имущество. Произошел не конфликт, а своеобразное напряжение", – сказал спикер.

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Насколько реальны планы

Алексей Бурлаков отметил, что у России нет сил, чтобы захватить Казахстан. И у него есть определенные связи со страной-агрессором, которые никому не выгодно терять.

"Казахстан укрепил свои связи с Китаем, Турцией, плюс у них есть энергетический проект с Россией очень важный. Атомные станции – одни дают технологии, другие их у них покупают. И пока ни одной из сторон не выгодно это делать", – добавил он.

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