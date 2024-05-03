Травень – ключовий місяць: у ГУР розповіли деталі плану Росії з дестабілізації України
Джерело:The Economist
Росія постійно намагається проникнути в інформаційний простір України та дестабілізувати ситуацію всередині держави. У ГУР пояснили, чому останній місяць весни може стати ключовим для агресорки у цьому плані.
Заступник начальника відомства генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що травень буде ключовим місяцем у "тришаровому" плані дестабілізації країни. За його словами, головний чинник – військовий.
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Є кілька факторів
Попри те, що Конгрес США із запізненням ухвалив рішення про збільшення військової допомоги, знадобляться тижні, перш ніж вона проникне на лінію фронту. Водночас навряд чи вона зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських низькотехнологічних, руйнівних керованих авіаційних бомб.
Крім цього, другим фактором є дезінформаційна кампанія Росії в Україні. Вона спрямована на підрив процесу української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського.
Його президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча конституція чітко дозволяє безстрокове продовження його дії у воєнний час, опоненти вже наголошують на вразливості президента.
Третім фактором є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.За словами Скібіцького, ворог буде розхитувати ситуацію, як може.
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